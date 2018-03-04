HABER

Fransız aşırı sağ lideri Le Pen’e mali kontrol şoku

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.03.2018 18:34 | Son Güncelleme

Hakkında “güven suistimali” soruşturması başlatılan aşırı sağ lideri Marine Le Pen hakkında bir de mali kontrol soruşturması başlatıldığı öğrenildi.Fransız aşırı sağ lideri Marine Le Pen hakkında mali kontrol soruşturması başlatıldı.

Hakkında “güven suistimali” soruşturması başlatılan aşırı sağ lideri Marine Le Pen hakkında bir de mali kontrol soruşturması başlatıldığı öğrenildi.
Fransız aşırı sağ lideri Marine Le Pen hakkında mali kontrol soruşturması başlatıldı. Le Pen sosyal medyası aracılığı ile hakkında başlatılan kontrolü “zulüm” olarak nitelendirdi. “Bana yapılan zulümler listesinde bir mali kontrol eksikti, şaşırmadım” diyen Le Pen, “Mağduru olduğum bu saldırılar sisteme karşı olan tek kişiyi yok etme amaçlarını aşikar kılıyor” dedi.
Öte yandan Marine Le Pen’in lideri olduğu Ulusal Cephe Partisi’nin, Avrupa Parlamentosu’nda sahte asistanlar göstererek 2009 ile 2012 arası yaklaşık 7,5 milyon Euro asistan maaşı kaçırdığı biliniyor.

4 küçük çocuk belediye otobüsünü çaldı! 4 küçük çocuk belediye otobüsünü çaldı!
Cani babadan insanlık dışı işkence!Cani babadan insanlık dışı işkence!
İlahiyatçıdan tartışılacak sözler: Kuran zinaya yasak getirmezİlahiyatçıdan tartışılacak sözler: Kuran zinaya yasak getirmez
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Üç bacak açınca arınmıyorsun'

'Üç bacak açınca arınmıyorsun'

Metin Akpınar kaybetti

Metin Akpınar kaybetti

Market alışverişlerinde yemek kartı kullanma dönemi sona eriyor

Market alışverişlerinde yemek kartı kullanma dönemi sona eriyor

Afrin şehidinin babasının KHK ile işten atıldığı ortaya çıktı

Afrin şehidinin babasının KHK ile işten atıldığı ortaya çıktı

Çobandan Aysun Kayacı'ya: Özür diliyorum

Çobandan Aysun Kayacı'ya: Özür diliyorum

İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyon! 'Çerkez Cengiz' için flaş karar

İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyon! 'Çerkez Cengiz' için flaş karar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meral Akşener: Reza Zarrab’a karşılık satışa çıkarıldı

Meral Akşener: Reza Zarrab’a karşılık satışa çıkarıldı

Çavuşoğlu: Kılıçdaroğlu bir projedir (2)

Çavuşoğlu: Kılıçdaroğlu bir projedir (2)

İYİ Parti il kongresinde kavga!

İYİ Parti il kongresinde kavga!

Bakan Bak’tan küresel güçlere sert tepki:

Bakan Bak’tan küresel güçlere sert tepki:

Yıldırım: Aslan Mehmetçik Raco'yu ele geçirdi, Afrin'e doğru hızla ilerliyor (5)

Yıldırım: Aslan Mehmetçik Raco'yu ele geçirdi, Afrin'e doğru hızla ilerliyor (5)

2019 seçimleri öncesi CHP'nin oy oranını açıkladı!

2019 seçimleri öncesi CHP'nin oy oranını açıkladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.