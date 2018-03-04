Fransız aşırı sağ lideri Le Pen’e mali kontrol şoku

Hakkında “güven suistimali” soruşturması başlatılan aşırı sağ lideri Marine Le Pen hakkında bir de mali kontrol soruşturması başlatıldığı öğrenildi.

Fransız aşırı sağ lideri Marine Le Pen hakkında mali kontrol soruşturması başlatıldı. Le Pen sosyal medyası aracılığı ile hakkında başlatılan kontrolü “zulüm” olarak nitelendirdi. “Bana yapılan zulümler listesinde bir mali kontrol eksikti, şaşırmadım” diyen Le Pen, “Mağduru olduğum bu saldırılar sisteme karşı olan tek kişiyi yok etme amaçlarını aşikar kılıyor” dedi.

Öte yandan Marine Le Pen’in lideri olduğu Ulusal Cephe Partisi’nin, Avrupa Parlamentosu’nda sahte asistanlar göstererek 2009 ile 2012 arası yaklaşık 7,5 milyon Euro asistan maaşı kaçırdığı biliniyor.