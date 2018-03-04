Fransız aşırı sağ lideri Le Pen’e mali kontrol şoku

Hakkında “güven suistimali” soruşturması başlatılan aşırı sağ lideri Marine Le Pen hakkında bir de mali kontrol soruşturması başlatıldığı öğrenildi.
Fransız aşırı sağ lideri Marine Le Pen hakkında mali kontrol soruşturması başlatıldı. Le Pen sosyal medyası aracılığı ile hakkında başlatılan kontrolü “zulüm” olarak nitelendirdi. “Bana yapılan zulümler listesinde bir mali kontrol eksikti, şaşırmadım” diyen Le Pen, “Mağduru olduğum bu saldırılar sisteme karşı olan tek kişiyi yok etme amaçlarını aşikar kılıyor” dedi.
Öte yandan Marine Le Pen’in lideri olduğu Ulusal Cephe Partisi’nin, Avrupa Parlamentosu’nda sahte asistanlar göstererek 2009 ile 2012 arası yaklaşık 7,5 milyon Euro asistan maaşı kaçırdığı biliniyor.
Londra'da patlama! Siren sesleri yükseliyor
Ankara'da 'Kadınlar Günü' açıklamasına sert müdahale: Gözaltılar var
Afrin'den son dakika gelişmesi! Fotoğraflar az önce geldi
Barzani rest çekti: Çekilmeyeceğiz!
Anaokulunda tepki çeken görüntüler
Babadan kan donduran itiraf
Feyzioğlu’ndan, cumhurbaşkanlığı adaylığına açık kapı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Manisa programı iptal
MİT'in gizli dosyası! Yöntemlere çok şaşıracaksınız
Okuyucu Yorumları 0 yorum