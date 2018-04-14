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Fransız Dışişleri Bakanı: "Esad’ın kimyasal cephanesinin büyük bir bölümü yok edildi"

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.04.2018 13:31 | Son Güncelleme

Fransız Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Suriye’de vurulan hedefler hakkında açıklama yaptı.Le Drian, Suriye’de belirli hedeflerin vurulması sayesinde Beşar Esad’ın kimyasal cephanesinin büyük bir bölümü yok edildiğini ifade etti.

Fransız Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Suriye’de vurulan hedefler hakkında açıklama yaptı.
Le Drian, Suriye’de belirli hedeflerin vurulması sayesinde Beşar Esad’ın kimyasal cephanesinin büyük bir bölümü yok edildiğini ifade etti. Belirledikleri hedefe ulaştıklarını söyleyen Le Drian tüm uçakların sorunsuz geri döndüğünü bildirdi.
"Bu operasyonun hedefi Beşar Esad’ın kaçak kimyasal aletlerini yok etmekti" diyen Le Drian, amaçlarının hem Esad’a ceza kesmek hem de bir daha kimyasal silah kullanmasından vazgeçirmek olduğunu belirtti. Le Drian "Elimizdeki tüm veriler açıktı. Kırmızı çizgimiz aşılmıştı" derken Amerika takipçiliği yapmakla itham eden Fransız muhalefetine de "biz kırmızı çizgimizi kendimiz belirlemiştik" cevabını verdi.
"Bu birinci aşama değil, tek aşama" ifadesini kullanan Le Drian, devamının olmayacağını fakat kırmızı çizgi aşılırsa tekrar vuracaklarını söyledi. Öte yandan Suriye’de yapılan operasyonun sonuçları için Le Drian "bence verilen ders alındı" dedi.

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