Fransız İçişleri Bakanı’na “devlet otoritesini göstersin” çağrısı

Fransız milletvekilleri, göçmenlerin İtalya’dan Fransa’ya geçiş noktası olarak kullandığı bölgeyi kapatmaya giden aşırı sağcı grup için Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb’a çağrı bulunuldu.
Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb, Ulusal Mecliste “aşırı sağcı gruplar” hakkında şikayetleri dinleyip açıklama yaptı. Alpler’de göçmenlerin İtalya’dan Fransa’ya geçiş noktası olarak kullandığı bölgeyi kapatmaya giden ve “kimlikçi jenerasyon” olarak adlandırılan yüzlerce aşırı sağcı tarafından oluşturulan grup Ulusal Mecliste eleştirildi. “Kimlikçi jenerasyon” operasyonunu kınayan Fransız Bakan, aynı zamanda bu grubun reklamını yapıp “gücü olmayan grubu güçlü göstermek yanlışına düşmemek gerektiğini” ifade etti.
“Fransa’da tek bir şey hüküm sürer o da her yerde garantilediğimiz Cumhuriyet düzenidir” diyen Bakana “Kimlikçi Jenerasyon” grubunu şikayet eden solcu vekiller de, “devlet otoritesini göstermeye” çağrıda bulundu.
Solcu vekillerce “kabul edilemez” ve “mide bulandırıcı” olarak nitelendirilen aşırı sağcı operasyonlarından göçmenlerin korunması gerektiği ve bu grupların bölgede “polislik tasladığı”, en yakın zamanda da durdurulması gerektiği ifade edildi.
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