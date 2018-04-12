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Fransız Komünist Parti vekilleri bakan konuşurken meclisi terk etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.04.2018 09:44 | Son Güncelleme

Fransız Ulusal Meclisinde konuşan vekilin mikrofonu süre aşımından kesilince partisinden diğer vekillerle beraber meclisi terk ederek protesto etti.Fransa’nın Komünist Partisi Boyun Eğmeyen Fransa partisi (La France İnsoumise) vekili Clemantine Autain hükümeti eleştirdiği sırada mikrofonu kesilince önce mikrofonun açılması için meclis başkanına seslendi.

Fransız Ulusal Meclisinde konuşan vekilin mikrofonu süre aşımından kesilince partisinden diğer vekillerle beraber meclisi terk ederek protesto etti.
Fransa’nın Komünist Partisi Boyun Eğmeyen Fransa partisi (La France İnsoumise) vekili Clemantine Autain hükümeti eleştirdiği sırada mikrofonu kesilince önce mikrofonun açılması için meclis başkanına seslendi. Herkese aynı şekilde verilen 2 dakikalık süreyi aştığı için kesildiğini söyleyen ve ek süre vermeyen Meclis Başkanının ardından Fransa İçişleri Bakanı eleştirilere cevap vermek üzere konuşmasını yaptı.
İçişleri Bakanı Gerard Collomb’un konuşması sırasında bu durumu protesto etmek isteyen komünist vekiller önce Bakan’ın yanına inerek konuşmasına müdahale etmek istedi, ardından engellenince Ulusal Meclisi terk etti.
İlginç görüntülere sahne olan Ulusal Meclis’te görevliler vekillerin önünü keserek konuşma yapan Bakan Collomb’a yaklaşmaları önlendi.
Öte yandan Bakan Collomb da partilileri Fransa’daki öğrencileri ve protestocuları kışkırtmakla itham etti.

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