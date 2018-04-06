HABER

Fransız siyasetçi Le Pen hastanede

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.04.2018 17:52 | Son Güncelleme

Fransa’da aşırı sağ parti Ulusal Cephe’nin lideri Marine Le Pen’in ağır grip teşhisinden hastanede yattığı bildirildi.Fransa’daki aşırı sağ parti Ulusal Cephe’nin kurucusu ve eski başkanı 89 yaşındaki Jean-Marie Le Pen’in hastanede tedavi gördüğü açıklandı.

Fransa’da aşırı sağ parti Ulusal Cephe’nin lideri Marine Le Pen’in ağır grip teşhisinden hastanede yattığı bildirildi.
Fransa’daki aşırı sağ parti Ulusal Cephe’nin kurucusu ve eski başkanı 89 yaşındaki Jean-Marie Le Pen’in hastanede tedavi gördüğü açıklandı. Le Pen’in yazdığı son kitabı için düzenlenen imza gününde gribe yakalandığı belirtildi. Fransız medyasında duyurulan habere göre, Le Pen’in ağır şekilde gribe yakalandığı ve 8 günden beri hastanede tedavi altında olduğu kaydedildi.
Le Pen’in hastaneden çıkışı konusunda net bir bilgi verilmezken, kendisinin her yıl olduğu gibi bu yıl da aşı yaptırmış olmasına rağmen ağır bir grip hastalığına yakalanmış olduğu, yaşından dolayı yakalandığı hastalığın tehlikeli olabileceği düşüncesiyle doktorların tam iyileşinceye kadar hastanede kalmasında yarar gördükleri belirtildi.
Le Pen’in danışmanlarından Lorrain Saint Affrique, Le Pen’in iyileşme sürecinde olduğunu ve evinde bir süre yapacağı istirahat sonrası, önümüzdeki hafta sonu itibariyle faaliyetlerine devam edebileceğini söyledi.

Hastanede çıkan yangının sebebi belli olduHastanede çıkan yangının sebebi belli oldu
'Cinnet hali mi yoksa başka sebepler mi var''Cinnet hali mi yoksa başka sebepler mi var'
MİT, 6 bin kripto ismi tespit etti! MİT, 6 bin kripto ismi tespit etti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eşinden şüphelenince yatak odasına gizli kamera yerleştiren kocaya şok!

Eşinden şüphelenince yatak odasına gizli kamera yerleştiren kocaya şok!

Burçin Terzioğlu'nu görenler tanıyamadı

Burçin Terzioğlu'nu görenler tanıyamadı

Okula silahla gelen kız öğrenci dehşet saçtı

Okula silahla gelen kız öğrenci dehşet saçtı

İbrahim Tatlıses ve Demet Akalın arasında Hatay kavgası

İbrahim Tatlıses ve Demet Akalın arasında Hatay kavgası

Tarımsal destek ödemeleri başladı

Tarımsal destek ödemeleri başladı

İstanbul Valiliği, emniyet müdürlüklerine yazı gönderdi! Görüldüğü yerde müdahale edilecek

İstanbul Valiliği, emniyet müdürlüklerine yazı gönderdi! Görüldüğü yerde müdahale edilecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Aylin Nazlıaka için karar verildi

Aylin Nazlıaka için karar verildi

Selahattin Demirtaş tahliye mi olacak? Flaş açıklama

Selahattin Demirtaş tahliye mi olacak? Flaş açıklama

Sezgin Tanrıkulu hastaneye kaldırıldı! Sezgin Tanrıkulu'nun sağlık durumu nasıl?

Sezgin Tanrıkulu hastaneye kaldırıldı! Sezgin Tanrıkulu'nun sağlık durumu nasıl?

Ankara'da muhalefet bu formülü konuşuyor: Başkan yardımcılarıyla geçiş koalisyonu

Ankara'da muhalefet bu formülü konuşuyor: Başkan yardımcılarıyla geçiş koalisyonu

2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili son anket! İşte AK Parti-MHP ittifakının oy oranı

2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili son anket! İşte AK Parti-MHP ittifakının oy oranı

Başbakan Binali Yıldırım açıkladı! Kabine değişikliği olacak mı?

Başbakan Binali Yıldırım açıkladı! Kabine değişikliği olacak mı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.