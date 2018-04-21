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Fuhuş yaptırdıkları kadınlara protokol imzalatmışlar

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.04.2018 11:35 | Son Güncelleme

ADANA'da kimsesiz ve yardıma muhtaç kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla yakalanan şüphelilerin, mağdurlara 1 yıllık protokol imzalattığı ileri sürüldü.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA'da kimsesiz ve yardıma muhtaç kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla yakalanan şüphelilerin, mağdurlara 1 yıllık protokol imzalattığı ileri sürüldü. Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 17 Nisan'da kent merkezinde kimsesiz ve yardıma muhtaç kadınlara zorla fuhuş yaptırıp fuhuşa aracılık ve yer temininde bulunduğu öne sürülen kişilerin evlerine baskın yaptı. Bazı evlere özel harekat timleriyle giren polisler, 9 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin, bazı kadınları parklarda ve otoyolda çalıştırdığı, TIR sürücülerinin fuhuş için sıraya girdiği ve fuhuş yapmak istemeyenlerin ise dövüldüğü öne sürüldü. 1 YILLIK PROTOKOL Şüphelilerin, parklardaki kimsesiz kadınların yanına giderek ,"İstersen sana para kazandıralım, kalacak yer ve yemek verelim" diyerek kandırdığı, tuzağa düşürdükleri kadınlara 1 yıllık sözleşme imzalattığı iddia edildi. Hazırlanan protokole göre, gündüz parkta gece saatlerinde ise otoyolda çalışan kadınların kazançlarının büyük bölümünü çete üyelerinin aldığı öğrenildi. Fuhuş yapmak istemeyenlerin ölümle tehdit edildiği, ayda ortalama 20 bin lira kazanan kadınlara çok az pay verildiği de saptandı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan 23 mağdur kadından 16'sının şüphelilerden şikayetçi olduğu, mağdurların bazılarının okuma yazma bilmediği kaydedildi. Sorgulanan 9 şüpheli ise suçlamaları kabul etmedi. Şüphelilerin, ilişkiye girdikleri kadınlara çok para veren müşteriler için 'keneli' tabiri kullandıkları öğrenildi. Adliyeye sevk edilen 9 şüpheli tutuklandı.

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