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"Gadir-i Hum" bayramının resmi tatil ilan edilmesi teklifi

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.08.2018 12:12 | Son Güncelleme

HDP Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç: - "Gadir-i Hum bayramının resmi tatil olarak kabul edilmesi Türkiye'nin taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ve anayasanın din ve vicdan hürriyeti konusunda eşitlik ilkesi gereği uygun olacaktır"

HDP Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç, "Gadir-i Hum" bayramının resmi tatil ilan edilmesi için TBMM Başkanlığı'na kanun teklifi verdiklerini bildirdi.

Oruç, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Gadir-i Hum'un Arap Aleviler açısından "en kutsal bayram" olduğunu belirterek, "Arap Alevilerinin yüz yıllardır en ağır baskılar altında kaldıkları dönemlerde de bu bayramı kutlamaktan vazgeçmediklerini" dile getirdi.

Gadir-i Hum bayramının kutlandığı gün, resmi kurumların açık olması nedeniyle bayramlaşmada, dini vecibelerin yerine getirilmesinde sıkıntılar yaşandığını aktaran Oruç, "Gadir-i Hum bayramının resmi tatil olarak kabul edilmesi Türkiye'nin taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ve anayasanın din ve vicdan hürriyeti konusunda eşitlik ilkesi gereği uygun olacaktır. Bu nedenle Meclis'te görüşülmek üzere bir kanun teklifi verdik." ifadesini kullandı.

Oruç, Gadir-i Hum bayramının, her yıl Hicri takvime göre zilhiccenin 18'inci gününde kutlandığını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Gadir Hum Bayramı HDP Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç

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