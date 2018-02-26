HABER

GAGİAD Başkanı Bora Tezel güven tazeledi

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.02.2018 14:32 | Son Güncelleme

Gaziantep (İHA)-Gaziantep Genç İş Adamları Derneği’nin (GAGİAD) 13.

GAGİAD Başkanı Bora Tezel güven tazeledi

Gaziantep (İHA)-Gaziantep Genç İş Adamları Derneği’nin (GAGİAD) 13. Olağan Genel Kurulu’nda mevcut Başkan Bora Tezel, güven tazeledi.
Gerçekleştirilen Genel Kurulda Bora Tezel güven tazeleyerek 13. Dönem Yönetim Kurulu Başkanlığına tekrardan seçildi. Gaziantep’in önde gelen sivil toplum kuruluşlarından GAGİAD’ın 13. Olağan Genel Kuruluna, GSO Yönetim Kurulu Başkanı ve GAGİAD Kurucu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, GSO Meclis Başkanı ve GAGİAD 3. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu, GTO Meclis Başkanı Settar Konukoğlu, önceki dönem GAGİAD başkanları, dernek üyeleri ve eşlerinin yoğun katılımı ile 24 Şubat 2018 Cumartesi günü GAGİAD dernek merkezinde gerçekleşti. Genel Kurulda yaptığı konuşmada Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel, “Bu sene 25. Yaşını kutlamakta olan çeyrek asırlık çınarımız, GAGİAD’ımızın 13. Genel Kurulu için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Derneğimiz, üyelerimiz ve şehrimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. 25 yıldır özen, sevgi ve emekle yoğrulmuş olan derneğimizin çatısı altında neredeyse 4 kuşak bir aradayız. Tam bir başarı hikayesi olan bu dernek elden ele özenle geçerken geleceğe emin adımlarla ilerlemeye, şehrin geleceğinde söz sahibi olmaya devam ediyor. Meclisimizde, sanayi odamızda, ticaret odamızda, ticaret borsamızda, diğer kurum ve kuruluşlarda değerli başkanlarımızla, üyelerimizle temsil ediliyor. Bu gücün değerini ve önemini hepimiz iyi bilmeliyiz” dedi. 12. Dönem Yönetim Kurulu’nun topluma karşı borcunu yerine getirmek için, Mart 2016’dan bu yana bize verilen emanete en iyi şekilde sahip çıktığının altını çizen Tezel, “Görevimizi en iyi şekilde yapabilmek için kadınlar kurulumuz ve komisyonlarımız ile birlikte büyük çaba sarf ettik. Bu dönemde de sosyal ve ekonomik alanda, eğitim alanında birçok faaliyete siz değerli üyelerimizin de katkısıyla imza attık. Faaliyetlerimizdeki ortak amaç şehrimizin ve üyelerimizin gelişimine katkı sağlayıp birlik ve beraberlik ruhumuzu pekiştirmek, toplumda fark yaratmak idi.Bu yolculukta bizi yalnız bırakmayan, sürekli yanımızda olan değerli Başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerimize, kadınları kurulu başkanımıza ve üyelerine, komisyon başkanlarımız ve üyelerimize teşekkürü bir borç bilirim” dedi.
Yapılan Genel Kurul kapsamında 13. Dönem Kadınlar Kurulu Başkanlığına ise Müge Tezel seçildi. Genel kurul sırasında teşekkül edilen başkanlığını Mustafa Topçuoğlu, üyeliklerini ise Yaşar Erturhan ve Ertuğrul Teymur’un yaptığı divan, başarı ile geçen genel kurul sonrasında birlik ve beraberlik mesajları verdi.

GAGİAD Başkanı Bora Tezel güven tazeledi

GAGİAD Başkanı Bora Tezel güven tazeledi

GAGİAD Başkanı Bora Tezel güven tazeledi

GAGİAD Başkanı Bora Tezel güven tazeledi

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sefer görev emri talimatı mı verilecek? Bozdağ'ın açıklaması sonrası e-Devlet sefer görev emri sorgulama sayfası kilitlendi

Sefer görev emri talimatı mı verilecek? Bozdağ'ın açıklaması sonrası e-Devlet sefer görev emri sorgulama sayfası kilitlendi

Borcu olanlara sürpriz af! Otomatik yeni af geldi

Borcu olanlara sürpriz af! Otomatik yeni af geldi

Herkes merak ediyordu! İşte Mimar Selim Bey'in evi

Herkes merak ediyordu! İşte Mimar Selim Bey'in evi

Çırılçıplak avm'de gezdi, kimse olanları fark etmedi

Çırılçıplak avm'de gezdi, kimse olanları fark etmedi

Herkes bunu soruyor: Süleyman Soylu görevden mi alınacak?

Herkes bunu soruyor: Süleyman Soylu görevden mi alınacak?

Jandarma özel harekat ve polis özel harekat timleri Afrin'e girdi!

Jandarma özel harekat ve polis özel harekat timleri Afrin'e girdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ak Parti İl Başkanı Kahtalı kongreyi değerlendirdi

Ak Parti İl Başkanı Kahtalı kongreyi değerlendirdi

Aydemir’den Dadaş-Gakkoş istişaresi

Aydemir’den Dadaş-Gakkoş istişaresi

Destici: Azerbaycanlı kardeşlerimizin acısı acımızdır

Destici: Azerbaycanlı kardeşlerimizin acısı acımızdır

CHP'den Boztepe'de istifa açıklaması

CHP'den Boztepe'de istifa açıklaması

Vatan Partisi'nden şekerde 'dışa bağımlılık' uyarısı

Vatan Partisi'nden şekerde 'dışa bağımlılık' uyarısı

Başkan Özden’den kongre değerlendirmesi

Başkan Özden’den kongre değerlendirmesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.