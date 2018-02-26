GAGİAD Başkanı Bora Tezel güven tazeledi

Gaziantep (İHA)-Gaziantep Genç İş Adamları Derneği’nin (GAGİAD) 13. Olağan Genel Kurulu’nda mevcut Başkan Bora Tezel, güven tazeledi.

Gerçekleştirilen Genel Kurulda Bora Tezel güven tazeleyerek 13. Dönem Yönetim Kurulu Başkanlığına tekrardan seçildi. Gaziantep’in önde gelen sivil toplum kuruluşlarından GAGİAD’ın 13. Olağan Genel Kuruluna, GSO Yönetim Kurulu Başkanı ve GAGİAD Kurucu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, GSO Meclis Başkanı ve GAGİAD 3. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Topçuoğlu, GTO Meclis Başkanı Settar Konukoğlu, önceki dönem GAGİAD başkanları, dernek üyeleri ve eşlerinin yoğun katılımı ile 24 Şubat 2018 Cumartesi günü GAGİAD dernek merkezinde gerçekleşti. Genel Kurulda yaptığı konuşmada Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel, “Bu sene 25. Yaşını kutlamakta olan çeyrek asırlık çınarımız, GAGİAD’ımızın 13. Genel Kurulu için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Derneğimiz, üyelerimiz ve şehrimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. 25 yıldır özen, sevgi ve emekle yoğrulmuş olan derneğimizin çatısı altında neredeyse 4 kuşak bir aradayız. Tam bir başarı hikayesi olan bu dernek elden ele özenle geçerken geleceğe emin adımlarla ilerlemeye, şehrin geleceğinde söz sahibi olmaya devam ediyor. Meclisimizde, sanayi odamızda, ticaret odamızda, ticaret borsamızda, diğer kurum ve kuruluşlarda değerli başkanlarımızla, üyelerimizle temsil ediliyor. Bu gücün değerini ve önemini hepimiz iyi bilmeliyiz” dedi. 12. Dönem Yönetim Kurulu’nun topluma karşı borcunu yerine getirmek için, Mart 2016’dan bu yana bize verilen emanete en iyi şekilde sahip çıktığının altını çizen Tezel, “Görevimizi en iyi şekilde yapabilmek için kadınlar kurulumuz ve komisyonlarımız ile birlikte büyük çaba sarf ettik. Bu dönemde de sosyal ve ekonomik alanda, eğitim alanında birçok faaliyete siz değerli üyelerimizin de katkısıyla imza attık. Faaliyetlerimizdeki ortak amaç şehrimizin ve üyelerimizin gelişimine katkı sağlayıp birlik ve beraberlik ruhumuzu pekiştirmek, toplumda fark yaratmak idi.Bu yolculukta bizi yalnız bırakmayan, sürekli yanımızda olan değerli Başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerimize, kadınları kurulu başkanımıza ve üyelerine, komisyon başkanlarımız ve üyelerimize teşekkürü bir borç bilirim” dedi.

Yapılan Genel Kurul kapsamında 13. Dönem Kadınlar Kurulu Başkanlığına ise Müge Tezel seçildi. Genel kurul sırasında teşekkül edilen başkanlığını Mustafa Topçuoğlu, üyeliklerini ise Yaşar Erturhan ve Ertuğrul Teymur’un yaptığı divan, başarı ile geçen genel kurul sonrasında birlik ve beraberlik mesajları verdi.