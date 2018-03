GAİMDER’e Tebrik Ziyareti

Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu bir süre önce genel kurulunu yaparak güven tazeleyen Gaziantep İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı İbrahim Apa ve Yönetim Kurulu üyelerine ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, inşaat sektörünün içerisinde bulunduğu durum görüşülerek, çözüm yolları hakkında görüş alış verişinde bulunuldu. Ziyarette, Nejat Koçer, Fatma Şahin ve Rıdvan Fadıloğlu’nun yanı sıra Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Murat Özgüler de yer aldı. GAİMDER Başkanı İbrahim Apa’yı yeniden seçilmesinden dolayı tebrik eden konuklar, yönetim kuruluna seçilen isimlere de başarı dileklerini iletti.

"Sektörün sorunları konuşuldu"

GAİMDER Başkanı İbrahim Apa ve Yönetim Kurulu üyeleri, ziyarette, sektörün sorunları hakkında bilgi verdi. Öncelikle ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Apa, "Sektörümüzün kısa ve orta vadede çözüm bekleyen önemli sorunları var. Bu sorunları zaman zaman gerek milletvekillerimizle, gerekse yerel yönetimlerimizle istişare ediyoruz. Şu anda önemli sorumlarımız arasında, demir başta olmak üzere maliyet artışları var. Özellikle demirde son bir yılda yüzde 57 oranında ciddi bir artış söz konusu. Hükümetin bu konuda çözüm bulmasını bekliyoruz. Ayrıca, Gaziantep’e özgü bir imar yönetmeliği oluşturulması hususunda bizler, Mimarlar Odamız ve yerel yönetimlerimizle uzun süren çalışmalar yaptık. Gaziantep’in taleplerini karşılayabilecek bir yönetmelik taslağı oluşturduk. Bunu da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’mızdan onay almak suretiyle, kentimizin hizmetine sunabilirsek, çok ciddi bir sorunu çözmüş olacağız” dedi. Apa ziyarette, konut kredisi oranlarının vatandaşın beklentilerini karşılamaktan uzak olduğunu da ifade ederken, imara yeni açılan bölgelerdeki sosyal donatı alanlarının hızlı bir şekilde yapılarak hizmete sunulması, yeni hafriyat döküm alanları oluşturulması gibi taleplerde bulundu.

“Diyaloğumuz her zaman sürecek”

Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer de ziyarette, Gaziantep İnşaat Müteahhitleri Derneği ile her zaman iyi diyalog içerisinde olduklarını belirterek, yeni dönemde de bu diyaloğun artarak devam edeceğini ifade etti. Koçer, “Derneğimizin bu konuda kadar benden ne tür talebi olduysa yanlarında oldum. Bundan sonra da yapı sektörünün önündeki engellerin aşılması noktasında, özellikle mecliste atılması gereken adımlar noktasında, arkadaşlarımızla birlikte, her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz” dedi.

"Ucuz konut talebini karşılayabilmeliyiz"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, belediye bütçesini 3 kat artırarak, altyapı ve üst yapı yatırımlarına hız verdiklerini açıkladı. Gaziantep’in sağlıklı ve hızlı büyümesinde, inşaat sektörü ile birlikte hareket etmekten yana olduklarını söyleyen Şahin, “Vatandaşımız bizden ucuz konut talep ediyor. Siz de, bizde buna hazırız. Bunun için koşulların oluşturulması noktasında, biz her türlü özveriyi gösteriyoruz. Kuzey Şehri inşa ediyoruz. Diğer bölgelerde de çalışıyoruz. Ayrıca, şehrin sağlıklı büyümesine katkı sunacağına inandığım yeni İmar Yönetmeliği ile ilgili, sizleri de yanımıza alarak, Ankara’da Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki ile bir araya gelelim. Bu konuyu da birlikte çözelim inşallah, biz varız” diye konuştu.