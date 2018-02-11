Gambiya Cumhurbaşkanı Türkiye’ye geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow, 14 Şubat 2018 tarihinde Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuk Cumhurbaşkanı arasında gerçekleştirilecek başbaşa ve heyetlerarası görüşmelerde, Türkiye ve Gambiya Cumhuriyeti arasındaki ikili ilişkiler çeşitli yönleriyle ele alınacak, güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak. Sözkonusu ziyaretin Gambiya ile mevcut yakın ilişkilerin daha da gelişmesine ve derinleşmesine katkı sağlaması bekleniyor.