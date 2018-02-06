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Gana parlamento heyeti TBMM'de

POLİTİKA HABERLERİ | 06.02.2018 17:39 | Son Güncelleme

Heyet, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır'ı ziyaret etti

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Gana-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Sualihu Dandawa Al Hasan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bozkır, kabulde yaptığı konuşmada, Gana'nın Türkiye için önemli bir ülke olduğunu söyledi. 2018 yılında diplomatik ilişkiler tesisinin 60. yıl dönümünün kutlandığını ifade eden Bozkır, "Özgün geçmişi, ekonomik potansiyeli, demokrasi geleneği ve günümüzdeki başarıyla Gana'ya çok büyük önem veriyoruz." dedi.

Bozkır, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Al Hasan da Gana'ya Türkiye'nin desteğiyle çok önemli yatırımlar yapıldığını belirtti. Al Hasan, "Türkiye'nin desteğiyle ülkemize hastaneler, cami, köprü gibi yatırımlar yapıldı ve yapılmakta. Türkiye olmasaydı biz bu yatırımlara sahip olamazdık." diye konuştu.

Bozkır ayrıca Finlandiya Ankara Büyükelçisi Paivi Kairamo, Meksika Ankara Büyükelçisi Bernardo Cordova Tello ve Bangladeş Ankara Büyükelçisi M. Allama Sıddıki'yi de ayrı ayrı kabul etti.

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Bangladeş Finlandiya Gana - Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Meksika TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır

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