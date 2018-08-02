Gaye Usluer'in açıklamasında dikkat çeken Atatürk ve AK Parti detayı

CHP'li muhalifler, olağanüstü kurultay için toplanan imzaları genel merkeze teslim etti. Gaye Usluer'in basın açıklamasında Atatürk ve AK Parti ile ilgili söylediği cümle dikkat çekti. Usluer, "Biz Atatürk'ün kurduğu partiyi asla AKP'nin mahkemelerinde tartışılır duruma getirmeyeceğiz" dedi.
İşte Usluer'in açıklamasında dikkat çeken bölüm:
Bizim Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’ndan beklentimiz, imzaların takibini devam eden süre içerisinde olağanüstü kurultay sürecinin bir an önce sayın genel başkanımız tarafından başlatılmasıdır. Sağ duyunun ortak aklın bizzat sayın genel başkanımız tarafından oluşturulmasıdır.
Şunu da belirtmek istiyoruz ki, biz Atatürk’ün kendi öz partisini asla ve asla AKP’nin mahkemelerinde tartışılır duruma getirmeyeceğiz. İlaveten söylemek istiyoruz ki, olağanüstü kurultay CHP’nin tüm örgütleri için, tüm üyeleri için bir birleştirici güç olacaktır. Ben buradan tüm imza veren delegelerimize teşekkür etmek istiyorum. Ve buradan yine son söz olarak diyoruz ki, önümüzdeki süreç olağanüstü kurultayımız önce partimiz sonra tüm Türkiye için hayırlı uğurlu olsun.
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