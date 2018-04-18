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Gazeteci Levent Gültekin cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.04.2018 22:58 | Son Güncelleme

Gazeteci Levent Gültekin cumhurbaşkanlığına aday olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.

Gültekin cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladığı videoda, şu ifadeleri kullandı:

'İKTİDAR ÜLKEYİ GASP EDİYOR'

İktidar erken seçim kararı aldı. Bu bir seçim değil bu bir gasptır. İktidar ülkeyi gasp ediyor. 24 Haziran'da seçim demek "Ben seçimleri dün yaptım" demek, "Benden başka ülkeyi kimse yönetemez" demek. Bunu kabul edemeyiz, biz bu ülkenin evladıyız. Hepimizin seçme, seçilme ve özgürce yaşama hakkı vardır. Bu hakkımızdan vazgeçemeyiz.

'BU, BİR KİŞİYE 'TÜRKİYE SENDEN DAHA BÜYÜKTÜR' DEME MESELESİDİR'

İnsan gibi ağız tadıyla dostça, kardeşçe, özgürce yaşamak için aday oluyorum. Bu bir adaylık meselesi değil aslında. Bu bir sorumluluk alma meselesidir. Ülkemizi bir kişinin dudağı arasına bırakmama meselesidir. Bu bir kişiye "Türkiye senden daha büyüktür" meselesidir. Hep beraber geleceğimize sahip çıkacağız. Ben bunun için varım, aday oluyorum, sizin de el vermenizi bekliyorum. El verirsek, omuz omuza verirsek kazanırız.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptıkları 'erken seçim' görüşmesinden sonra düzenlediği basın toplantısında erken genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin 24 Haziran'da yapılmasına karar verildiğini açıklamıştı.

LEVENT GÜLTEKİN KİMDİR?

Levent Gültekin (d. 1972, Göle, Ardahan), Kürt kökenli Türk yazar ve gazeteci.

Levent Gültekin, 1972 yılında Ardahan'ın Göle ilçesinde doğdu. Üniversite yıllarına kadar eğitimine bu ilçede devam etti. Anadolu Üniversitesi'nin Kamu Yönetimi Bölümü'nden lisans , Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Yeni Şafak gazetesinde çalışmaya başlamasıyla gazetecilik mesleğine de girmiş oldu. Yaklaşık beş yıl farklı görevler aldı ve bir süre Yeni Şafak'ın haber müdürü oldu. 2000 yılında Yeni Şafak'tan ayrılan Gültekin, Gerçek Hayat dergisini çıkartmaya başladı ve derginin genel yayın yönetmenliği görevini de üstlendi. İnternet haber sitelerinde Cenk Açık takma adıyla yazılar yazdı. 2007 senesinde Star Medya Grubu'nda İcra Kurulu Başkan Yardımcısı, 2009'da TMSF idaresi altındaki Cine5'te yönetici olarak çalıştı. Günümüzde Diken internet gazetesinde köşe yazıları yazmakta ve Medyascope yorum ve haber platformunda Ruşen Çakır ile gündemi değerlendirmektedir.

Gündeme ilişkin yazılarının yanında bir de kitap yazmıştır.[6] Kitabı Şatafatlı Mağlubiyet (İslamcıların İktidarla İmtihanı) çok satanlar listesine girmeyi başarmıştır.

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