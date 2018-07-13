"Gazetecilik işsizliğin en yüksek olduğu mesleklerden"

Aynı istatistiğe göre bu yılın ilk 6 ayında 32 gazetecinin tutuklandığını, 50'nin üzerinde kişinin de işten atıldığını ifade eden Çakırözer, "TÜİK verilerine göre yüzde 19.1 ile işsizliğin en yüksek olduğu mesleklerin başında gazetecilik geliyor. İşsiz gazeteci sayısı sektörde yüzde 30'lara varmış durumda. Araştırma önergesini vermemizde özellikle meslektaşlarımızın işsizlik belasıyla karşı karşıya kalması ve bu oranın giderek yükselmesi en önemli belirleyici neden oldu." diye konuştu.

Türkiye'de basın özgürlüğünün uzun süredir sıkıntılı bir alan olduğunu, bu sıkıntıların ülkenin uluslar arası alanda itibarını zedelediğini öne süren Çakırözer, istatistiklere göre 2017'de 111 gazetecinin gözaltına alındığını, 62'sinin tutuklandığını, 200'ün üzerinde gazetecinin ise işten atıldığını söyledi.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, "TÜİK verilerine göre yüzde 19.1 ile işsizliğin en yüksek olduğu mesleklerin başında gazetecilik geliyor." dedi.

Çakırözer, Türkiye'de 144 gazetecinin tutuklu olduğunu, meslektaşlarının ifade özgürlüğü, basın özgürlüğünün elinden alınması gibi uygulamalara son verilmesini istediklerini belirtti.

Türkiye'nin, basın özgürlüğü konusunda 180 ülke içerisinde 157'nci sırada yer aldığını savunan Çakırözer, bu sıralamanın Türkiye'ye yakışmadığını vurguladı.

Çakırözer, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın, bir süre önce başbakanlık muhabirleriyle yaptığı sohbet sırasında kapatılan bir gazete için, "Birini kapattık, biri kaldı." dediğini belirterek, "Biz bu tür ifadelerin devlet katında rahatlıkla kullanılabiliyor olmasından rahatsız olduğumuz için bu araştırma önergesini verdik. Yaşadığımız sorunlar içeride kendi hak ve özgürlüklerimizi kaldırdığı gibi ülkemizin de ulaşmak istediğimiz medeni dünyada itibarını sarsmaktadır." görüşünü dile getirdi.

Utku Çakırözer, öncelikle şiddet eylemlerine bulaşmamış, mesleğini yaptığı için cezaevinde olan tüm gazetecilerin özgürlüğüne kavuşması, tutuksuz yargılamaların önünün açılması gerektiğini savundu.