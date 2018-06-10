Gaziantep Havalimanı'nın kapasitesi artırılıyor

GAZİANTEP (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, önüne set koymak, engel çıkarmak isteyen dış güçleri anlayışla karşılıyoruz. Çünkü onların kendi aralarında paylaşmaya alıştıkları pastadan Türkiye büyük pay alacak." dedi. Arslan, Gaziantep Havalimanı terminal binası ve apron yapımı temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Gaziantep'te olmaktan duyduğu mutluluğu bildirdi. Gaziantep'in yaptığı işler, sanayisi ve ihracatıyla Türkiye'nin gözbebeği olduğunu belirten Arslan, gazi şehrin inovasyona alanında çok önemli projelere imza attığını vurguladı. Arslan, son 16 yılda markalaşmada, Ar-Ge ve patent liginde en hızlı yükselen illerin başında Gaziantep'in geldiğini belirterek, bu başarıda 6 bin yıllık köklü geçmişiyle ticaret ve üretme kültürüne sahip Gazianteplilerin rolünün büyük olduğuna işaret etti. Bakan Arslan, Türkiye için bu kadar önemli olan bir şehirde ulaşım ve erişimin önemine değinerek Gaziantep'e son 15 yılda 30 milyarlık yatırım yapıldığını, bunun 5 milyardan fazlasının da bakanlıkları tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

Nisan ayında temeli atılan GAZİRAY'ın ilk etabı olan 10 kilometrelik bölümün yıl sonuna kadar, kalan 15 kilometrenin ise gelecek yıl hizmete gireceğini anımsatan Arslan, Gaziantep'e yaptıkları ulaşım yatırımları hakkında bilgi verdi. Bakan Arslan, 2003'te Gaziantep'e 223 bin kişinin uçakla seyahat ettiğini, bu rakamı 11 kat artarak bugün 2 milyon 630 bine yükseldiğini belirtti. Terminal binasını iç ve dış hatta 10 milyon yolcuya hitap edebilecek bir kapasiteye çıkaracaklarını vurgulayan Arslan, şöyle devam etti: "Çünkü biz Gaziantep'in büyümesine, gelişmesine inanıyoruz, bu nedenle kapasiteyi 10 milyona çıkarıyoruz. Otopark yapıyoruz, 10 uçak kapasiteli apronu da 16 uçağın aynı anda park edebileceği büyüklüğe çıkarıyoruz. Sadece bu sene ilk 5 ayda Gaziantep'in hava yolu gelişmesi yüzde 25 artmış vaziyette. İnşallah yeni terminali bitirerek hizmete sunacağız. Gaziantep'in havalimanının artık yetmediğini biliyoruz ve bunun için 283 milyon lira proje bedeliyle ihaleyi yaptık ve şimdi temelini atıyoruz. Yeni yapacağımız terminalin büyüklüğü 67 bin metrekare. 6 sabit körüğü olan, büyümesi gelişmesi söz konusu olduğunda da körük sayısını artırabilecek şekilde planlama yaptık. Mevcut havalimanı da yenileyerek dış hat binası olarak hizmet verecek."

Gaziantep'te ulaşım alanında yaptıkları yatırımlara dikkati çeken Arslan, şu anda devam eden 17 projelerinin bulunduğunu ve bunların bedelinin de 800 milyon lira olduğunu bildirdi. Arslan, demiryolu alanında da yatırımların devam ettiğine değinerek, "Gaziantep-Osmaniye-İncirlik-Adana-Mersin Hızlı Tren Projesi"nde de çalışmaların başladığını ve etap etap ilerlediğini belirterek, bu projenin bedelinin de 3 milyar 810 milyon lira olduğunu dile getirdi. Arslan, "Adana-Gaziantep arasındaki mesafeyi 235 kilometreye indirmiş olacağız. Ayrıca Başpınar - Akçagöze Projesi kapsamında iki tünel inşa ediyoruz. O yolu da 16 kilometre kısaltıyoruz ve yük trenlerinin 45 dakika yerine 10 dakikada erişimini sağlamış olacağız." ifadesini kullandı. "Gaziantep-Şanlıurfa Demiryolu Projesi"nde de çalışmaların başladığını aktaran Arslan, sadece ulaşım değil erişim, bilişim ve haberleşme alanında da Gaziantep'e yatırımlar yaptıklarını belirtti. Arslan, Gazianteplilere bugüne kadar AK Parti'ye vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ederek, 24 Haziran'daki seçimde de yine desteklerini ve dualarını partilerinden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan eksik etmemelerini istedi.

AK Parti'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'nın ortaya koyduğu seçim beyannamesine karşı ortaya çıkan beyannamelerde proje bulunmadığına değinen Arslan, "Projeleri olmadığı için başka bir söyleme sarıldılar. O da AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı karşıtlığı. Recep Tayyip Erdoğan ne söylüyorsa ne yapıyorsa tersini söylemek. Böyle olunca da söyleyebilecekleri tek şey var. O da 'Biz bu projeleri yaptırmayacağız.' Ellerinde başka argüman yok. Kusura bakmasınlar, insanımız son 15 yılda yapılanlarla Türkiye'nin nereden nereye geldiğini çok iyi biliyor. İnşallah seçim beyannamemizdeki projelerle de 2023'e, 2053'e kutlu davaya, kutlu yürüyüşe gideceğimizi de biliyor." ifadesini kullandı. Bakan Arslan, Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, önüne set koymak, engel çıkarmak isteyen dış güçleri anlayışla karşıladıklarını belirterek, şunları kaydetti: "Çünkü onların kendi aralarında paylaşmaya alıştıkları pastadan Türkiye büyük pay alacak. Bugüne kadar dünyanın mazlumlarının, mağdurlarının ensesine vurup ellerinden aldıkları lokmalara Türkiye artık 'dur' diyor, diyecek. O yüzden dış güçlerin Türkiye'nin büyümesini, güçlenmesini istememelerini, doğrusu anlayışla karşılıyoruz. Onlar bunu yapacaklar, biz güçlü bir şekilde bu kutlu yürüyüşe devam edeceğiz. Ama içimizdeki hainleri, içimizdeki maşaları, içimizdeki 'istemezikçileri' anlamak mümkün değil. Ecdadın yaptığı gibi güvenlik güçlerimiz ister içeride ister dışarıda ülkemizin istiklali, bekası için mücadele veriyorlar. Biz de sorumluluk alanlar, milletvekilleri, bakanlar olarak bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da gece gündüz, durmak yok yola devam diyeceğiz."

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması Adalet Abdulhamit Gül, tüm vatandaşların Kadir Gecesi'ni tebrik ederek, "Bin aydan daha hayırlı" olduğu belirtilen bu gecenin Türkiye'ye hayırlar getirmesini temenni etti. Bakan Gül, AK Parti hükümetleri döneminde Gaziantep'in adeta bir şantiye alanına döndüğünü, biten yatırımların yanı sıra kentin dört bir yanında trafiğin rahatlaması yapılan ulaşım yatırımlarının da devam ettiğini söyledi. Gaziantep'in 10 milyon yolcu sayısına ulaşarak Türkiye'nin sanayide, ulaşımda, kargoda, transit geçişte de yıldızı olduğunu belirten Gül, 600 milyon dolarlık ihracattan 16 yılda 7 milyar dolarlık bir ihracata ulaştığını vurguladı. Gül, Türkiye büyürken Gaziantep'in de büyüdüğünü ve kalkındığını ancak bunun yeterli olmadığını, daha da fazla büyümeye ihtiyaç olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Daha fazla istihdam oluşturmak istiyoruz. Daha fazla fabrikanın bacası tütsün istiyoruz. Daha fazla iş yapmak istiyoruz. Gaziantep sanayinin, ticaretin başkenti. Sadece ülkenin değil bölgenin de parlayan yıldızı. Lojistik üssünün kurulması anlamında gereken adımlar atıldı. Tarım müdürlüğünden giden yazı Bakanlıkça uygun görüldü. Yazı Başbakanlıkta. İnşallah en kısa zamanda Gaziantep'in lojistik üssü için yer tahsisini yapacağız. Gaziantep'in sanayisine, ticaretine inşallah burayı tahsis edeceğiz."