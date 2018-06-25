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Gaziantep'te 2 yeni vekilliği MHP ve İYİ Parti aldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.06.2018 13:55 | Son Güncelleme

MİLLETVEKİLİ sayısının 14'e yükseldiği Gaziantep'te 2 yeni milletvekilliğini MHP ile İYİ Parti kazandı.

GAZİANTEP, (DHA) - MİLLETVEKİLİ sayısının 14'e yükseldiği Gaziantep'te 2 yeni milletvekilliğini MHP ile İYİ Parti kazandı.
1 Kasım seçimlerinde 12 milletvekilliğinden 8'ini AK Parti, 2'sini CHP, 1'ini HDP ve 1'ini MHP kazanmıştı. MHP'den seçilerek meclise giden isim olan Ümit Özdağ daha sonra partisinden ayrılarak İYİ Parti'nin kurucuları arasında yer aldı. Seçmen sayısı 1 milyon 214 bin 503 olan Gaziantep'in dün yapılan seçimler öncesi milletvekili sayısı 2 artarak 14'e yükseldi. Seçmenlerin yüzde 86'sının sandığa gittiği kentte AK Parti yüzde yüzde 51.4, CHP yüzde 15.1, MHP yüzde HDP yüzde 11.9, İYİ Parti ise yüzde 6.7 oranında oy aldı. Oylama sonucunda resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti 8, CHP ve MHP 2, HDP ve İYİ Parti ise birer milletvekili çıkardı.
Bir öncesi seçime göre AK Parti, CHP ve HDP milletvekili sayılarını korurken, MHP milletvekili sayısını artırarak 2'ye yükseltti, İYİ Parti'de kentten milletvekili çıkarmayı başardı.
26'ncı dönemde liste başı olan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in yeniden aday olmadığı kentte dün yapılan seçimlerin ardından AK Parti'den meclise gitmeyi başaran isimler Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, mevcut milletvekilleri Ahmet Uzer, Mehmet Erdoğan, Nejat Koçer ile 25'inci dönem milletvekilleri Derya Bakbak ve Ali Şahin ile milletvekili iken kalp krizi geçirerek vefat eden Abdulkadir Yüksel'in oğlu Müslüm Yüksel ile Mehmet Sait Kirazoğlu TBMM'ye gitmeye hak kazandı. CHP'den Bayram Yılmazkaya ve İrfan Kaplan, MHP'den eski il başkanı Ali Muhittin Taşdoğan ve Sermet Atay, İYİ Parti'den Gaziantep Üniversitesi eski rektörlerinden İmam Hüseyin Filiz, HDP'den ise mevcut milletvekili Mahmut Toğrul milletvekili oldu.
Gaziantep'te seçim sonuçlarına göre artan 2 milletvekilliğini kazanan ise MHP ve İYİ Parti olmuş oldu.

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