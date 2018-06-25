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Gaziantep'te, AK Partililerden kutlama

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.06.2018 02:01 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçilmesini AK Parti'liler konvoy düzenleyerek kutladı.

Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçilmesini AK Parti'liler konvoy düzenleyerek kutladı.

Bugün gerçekleşen seçimde resmi olmayan sonuçlara göre, kentte seçmenlerin yüzde 63,9'u Cumhurbaşkanlığı için Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdi. Erdoğan'ın elde ettiği başarı haberi üzerine çok sayıda partili, parti binası önünde toplandı. Partililer havai fişekle kutlama yapıp, araçlarıyla kentte tur attı.

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