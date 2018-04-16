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Gaziantep'te CHP'lilerden OHAL'e karşı oturma eylemi

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.04.2018 16:43 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, CHP'li milletvekilleri ve partililer, olağanüstü halin (OHAL) sona erdirilmesi için oturma eylemi yaptı.

Mustafa KANLIGAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, CHP'li milletvekilleri ve partililer, olağanüstü halin (OHAL) sona erdirilmesi için oturma eylemi yaptı. Yeşilsu Meydanı'nda gerçekleştirilen oturma eylemine CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP'li vekiller Mehmet Gökdağ ve Akif Ekici, İl Başkanı Hayri Sucu, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile partililer katıldı. OHAL'e karşı dövizler taşıyıp, slogan atan partililere hitap eden CHP İl Başkanı Sucu, OHAL yerine demokrasi istediklerini söyledi. Sucu, "Türkiye'yi 'tek tip'e sokmak için sendikalar, meslek oda ve birlikleri ile sivil toplum kuruluşlarına yönelik operasyonların ardı arkası kesilmemiştir. Halkın iradesine karşı işlenen suç haline gelen OHAL rejimine derhal son verilmelidir" dedi. OHAL'in sona erdirilmesini istediklerini belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba ise "Bugün Cumhuriyet Halk Partisi farklı insanlarla tüm Türkiye'de alanlarda haykırıyor. OHAL hukuksuzluktur; Türkiye'de can ve mal güveliğinin kalmadığı bir rejimin adıdır, diyoruz. OHAL Türkiye'de hukukun askıya alındığı, güçler ayrılığının yok edildiği rejimin adıdır" diye konuştu. Konuşmaların ardından partililer, 1 saat oturma eylemi yapıp, dağıldı.

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