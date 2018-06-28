Gaziantep’te milletvekilleri mazbatalarını almaya başladı

Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te, 24 Haziran seçimlerinde milletvekili seçilen MHP’li Ali Muhittin Taşdoğan ve Sermet Atay ile CHP’li Bayram Yılmazkaya ve İrfan Kaplan mazbatalarını aldılar.
Adliye binasındaki İl Seçim Kurulu’na gelen milletvekillerine mazbatalarını Başkan Nesrin Aladağ verdi. MHP birinci sıradan milletvekili seçilen Muhittin Taşdoğan, seçimlerin ülkeye hayırlı olmasını dileyerek, “Bugün Milliyetçi Hareket Partisi olarak bir başarıya imza attık. Her türlü engellemelere rağmen 2 vekil sayısına ulaştık. İnşallah yakında Gaziantep'te 4'leri, 8'leri duyuracağız" dedi. MHP'nin ikinci sıra adayı olan Sermet Atay da Gaziantep'i, TBMM'de layıkıyla temsil etmek için çalışacaklarını ifade etti.
CHP’li İrfan Kaplan ve Bayram Yılmazkaya ise seçimlerin hayırlı olması dileğinde bulunarak, mecliste Türkiye ve Gaziantep için çalışacaklarını belirtti.
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