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Gaziantep’teki FETÖ Davasını Ak Parti 30 kişilik heyet ile takip etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.03.2018 15:02 | Son Güncelleme

Gaziantep’te 15 Temmuz’da 5.

Gaziantep’teki FETÖ Davasını Ak Parti 30 kişilik heyet ile takip etti

Gaziantep’te 15 Temmuz’da 5. Zırhlı tugay Komutanlığında yaşanılanlarla ilgili FETÖ davasını Ak Parti’den yaklaşık 30 kişilik heyet takip etti.
Ak Parti Gaziantep İl başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 5 Zırhlı Tugay Komutanlığı’ndaki askerlerin yargılandığı FETÖ davasını yakından takip ettiklerini belirtti. Parti yönetici ve avukatlardan oluşan heyetle davayı takip ettiklerini belirten Özkeçeci, adliye önünde çekilen fotoğrafları da paylaştı. Yaklaşık 30 kişilik heyet ile duruşmayı takip eden Özkeçeci, açıklamasında, "Bugün; 15 Temmuz 5.Zırhlı Tugay sanıklarının yargılandığı davayı takip etmek için teşkilatımızla birlikte Gaziantep Adliyesi’ndeydik. Bu işin içinde olan herkesten o günün hesabı soruluyor, sorulacaktır.
Milli iradeyi yok saymaya kalkan darbeciler hak ettikleri cezayı bulacaklar" ifadelerine yer verdi.

Gaziantep’teki FETÖ Davasını Ak Parti 30 kişilik heyet ile takip etti

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
BU ÜLKEDE ADALET YOK BAK BEN PC BAKTIM ARSIVLERE 2013 YILI G.ANTEP TÜRKÇE OLİMPİYATLARI BELEDIYE BSK. FATMA ŞAHIN COŞMUŞ FETOYA ÖVGÜLER AĞLIYOR ZIRLIYOR YANİNDA Mehmet Eyup Özkeçeci TA KENDISI VAR EYYY ADALETTT NERDESIN
Bunlar FETOCU degilmiydi ??
adamlarını yalnız bırakmadılar
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