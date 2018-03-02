Gazprom gazı kesme kararı aldı, Ukrayna’da okullar tatil edildi

Rus doğalgaz şirketi Gazprom’un Ukrayna’ya doğalgaz sevkıyatını durduracağını açıklamasının ardından, Ukrayna’da okulların tatil edilmesine karar verildi.

Bakanlar Kurulundan yapılan açıklamada, Ukrayna’daki tüm eğitim kurumlarının 6 Mart’a kadar tatil edileceği bildirilirken, gerekçe olarak Gazprom’un Ukrayna’ya doğalgaz sevkıyatını durdurma kararını alması gösterildi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Ukrayna Enerji ve Kömür Sanayi Bakanı İgor Nasalik, Gazprom’un gaz akışını durduracağını açıklaması üzerine, tasarruf tedbirleri kapsamında 6 Mart’a kadar eğitim kurumlarının tatil edilmesine karar verdiklerini söyledi.

Uluslararası Tahkim Mahkemesi, dün Rus şirketi Gazprom’un Naftogaz’a 2,56 milyar dolar tazminat ödemesine karar vermiş, gerekçe olarak Rus şirketin yükümlülüklerini yerine getirmediğini göstermişti.