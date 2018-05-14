Gazze'deki İsrail saldırısının ardından Türkiye harekete geçiyor

ABD'nin Kudüs kararı ve ardından Gazze'de yaşanan olaylarla ilgili olarak Türkiye harekete geçiyor. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Kudüs'le ilgili olarak harekete geçmesi için çalışıldığı belirtildi.

YAZILI AÇIKLAMA BEKLENİYOR



NTV'de yer alan habere göre, Ankara'nın yazılı bir açıklama ile olaylara sert tepki göstermesi de bekleniyor.

