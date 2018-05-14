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Gazze'deki İsrail saldırısının ardından Türkiye harekete geçiyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.05.2018 14:40 | Son Güncelleme

ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararının ardından bugün Gazze'deki protestolarda İsrail askerlerinin saldırılarında çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı. Yaşanan olayların ardından Türkiye harekete geçiyor.

ABD'nin Kudüs kararı ve ardından Gazze'de yaşanan olaylarla ilgili olarak Türkiye harekete geçiyor. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Kudüs'le ilgili olarak harekete geçmesi için çalışıldığı belirtildi.

YAZILI AÇIKLAMA BEKLENİYOR

NTV'de yer alan habere göre, Ankara'nın yazılı bir açıklama ile olaylara sert tepki göstermesi de bekleniyor.

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Türkiye Gazze israil

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
hayt huyt bu kadar . gerisi hikaye .
EYYYY DE DURUR VAN MİNUTÇU gerisi fasa fiso
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