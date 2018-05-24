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Gazze'de Müslüman-Hristiyan dostluğu

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.05.2018 11:03 | Son Güncelleme

İsrail ablukası altındaki Gazze'de yaşayan Müslüman Hatim Haris ile Hristiyan Kemal Terzi arasındaki dostluk, farklı din ve kültürlerin bir arada hoşgörü içerisinde yaşamasının en güzel örneklerinden biri

MUHAMMED MACİD - İsrail ablukası altındaki Gazze'de yaşayan Müslüman Hatim Haris ile Hristiyan Kemal Terzi arasındaki dostluk, farklı din ve kültürlerin bir arada hoşgörü içerisinde yaşamasının en güzel örneklerinden birini yansıtıyor.

Filistinli Hristiyan Terzi (56), son 6 yıldır görme engelli olan Müslüman dostu Haris'e (47) günlük işlerine yardım etmesinin yanı sıra namaz için camiye giderken arkadaşına eşlik ediyor. İki dine mensup insanların bir arada hoşgörü içerisinde yaşadığı Gazze'de bu iki adamın dostluğu garip karşılanmıyor.

AA muhabirine konuşan Terzi, Filistin'de Müslümanlar ile Hristiyanların eskiden bu yana bir arada yaşadığına dikkati çekerek, Haris ile muhabbetinin gayet doğal bir durum olduğunu belirtti.

Müslüman dostu Haris ile 15 yıl önce tanıştığını söyleyen Terzi, daha önce eczanesi bulunan arkadaşından ilaç satın aldığını ve yıllar içerisinde güçlü bir dostluk bağı kurduklarını aktardı.

Haris'in bir reçetenin hazırlanması sırasında kaza geçirerek, görme duyusunu kaybettiğine işaret eden Terzi, şunları kaydetti:

"Bu kaza maalesef Haris'in hayatında bir dönüm noktası oldu. Arkadaşım görme duyusunu kaybetmeden önce namazlarını camide kılmaya alışkın bir insandı. Ben de kendisine yardım etmeye karar verdim. Namaz için camiye giderken kendisine eşlik ediyorum. Camiye girdiğinde ben onu dışarıda bekliyorum. Namazı bitince beraber eve dönüyoruz."

Haris ile çarşıya ve gezintiye de çıktıklarını ifade eden Terzi, bazen de arkadaşına gazeteden veya sitelerden haberler okuduğunu söyledi.

- "Hepimiz Kudüs için mücadele ettik"

Gazze'de Müslümanlar ile Hristiyanların saygı çerçevesinde hoşgörü içerisinde yaşadıklarını belirten Terzi, "Dinler önümüzde engel değil. Birlikte yaşıyoruz, şartlarımız ve düşmanımız aynı. Tarihten gelen güçlü bağları bulunan bu iki toplumun kan ve vatan birlikteliği bulunuyor. Hepimiz Kudüs için mücadele ettik. Ömrümüz boyunca birlikte yaşadık ve birbirimize saygı gösterdik." dedi.

Müslüman Haris de Terzi ile 15 yıl önce tanıştıklarını ve aralarında daha iyiye giden bir dostluk bağı oluştuğunu söyledi.

Haris, "6 yıl önce görme duyumu yitirdiğimde. Namaz için camiye gidememenin, caddelerde dolaşamamanın sıkıntısını yaşıyordum. Ancak arkadaşım Terzi bana daima eşlik etti. Bir gün bile ayrılmadık. Arkadaşım bana her zaman yardım ediyor. Sohbet ediyoruz, şakalaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Terzi'nin birçok olumlu yanını görmesiyle birlikte dostluklarının geliştiğini aktaran Haris, "Hayattaki ilkelerin; diyalog, uzlaşı, birlikte yaşam, sevgi ve barış. Hristiyan toplum Filistin halkının bir parçası." diye konuştu.

Gazze Şeridi'ndeki Hristiyanlar son yıllarda İsrail'in ablukası ve bölgeye yönelik saldırıları nedeniyle yurt dışına göç etti. Yaklaşık 2 milyon nüfusu olan Gazze Şeridi'nde bin Hristiyan yaşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze Hıristiyan Müslüman

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