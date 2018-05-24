Gazze'de Müslüman-Hristiyan dostluğu

MUHAMMED MACİD - İsrail ablukası altındaki Gazze'de yaşayan Müslüman Hatim Haris ile Hristiyan Kemal Terzi arasındaki dostluk, farklı din ve kültürlerin bir arada hoşgörü içerisinde yaşamasının en güzel örneklerinden birini yansıtıyor.

Filistinli Hristiyan Terzi (56), son 6 yıldır görme engelli olan Müslüman dostu Haris'e (47) günlük işlerine yardım etmesinin yanı sıra namaz için camiye giderken arkadaşına eşlik ediyor. İki dine mensup insanların bir arada hoşgörü içerisinde yaşadığı Gazze'de bu iki adamın dostluğu garip karşılanmıyor.

AA muhabirine konuşan Terzi, Filistin'de Müslümanlar ile Hristiyanların eskiden bu yana bir arada yaşadığına dikkati çekerek, Haris ile muhabbetinin gayet doğal bir durum olduğunu belirtti.

Müslüman dostu Haris ile 15 yıl önce tanıştığını söyleyen Terzi, daha önce eczanesi bulunan arkadaşından ilaç satın aldığını ve yıllar içerisinde güçlü bir dostluk bağı kurduklarını aktardı.

Haris'in bir reçetenin hazırlanması sırasında kaza geçirerek, görme duyusunu kaybettiğine işaret eden Terzi, şunları kaydetti: