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Gazze'deki gazeteciler Murteca'nın şehit edilmesini protesto etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.04.2018 14:46 | Son Güncelleme

Gazze'deki gazeteciler Murteca'nın şehit edilmesini protesto etti

Gazze Şeridi'nde gazeteciler, meslektaşları Yasir Murteca'nın önceki gün Gazze sınırında düzenlenen gösterileri takip ettiği sırada İsrail askerleri tarafından vurularak şehit edilmesini protesto etti.

Filistinli Gazeteciler Sendikası'nın çağrısı üzerine Gazze'nin batısındaki Birleşmiş Milletler (BM) merkezi önünde bir araya gelen onlarca gazeteci, Murteca'nın fotoğrafları ile "Kurşunlar, gerçekleri aktarmamızı engelleyemez" yazılı pankartlar taşıdı.

Sendika Başkan Yardımcısı Hüseyin el-Estal, burada yaptığı konuşmada, "Filistinli gazeteci Murteca'nın katledilmesi, İsrail'in insani ve uluslararası hukuk kurallarını nasıl ihlal ettiğini açıkça göstermiştir." dedi.

Estal, "Cuma günü düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü sırasında 9 kişi nasıl öldürüldüyse, Murteca da aynı şekilde taammüden öldürülmüştür." ifadelerini kullandı.

- "Gazeteci öldürmek uluslararası hukuka göre suçtur"

"Gazeteci öldürmek uluslararası hukuka göre suçtur." diyen Estal, suç mahallinden gazetecileri uzaklaştırmak isteyen İsrail'in böyle bir yol izlediğini vurguladı.

Estal ayrıca, Uluslararası Gazeteciler Birliği'nden "işgal kuvvetlerinin gazetecilere karşı işlediği suçların incelemesi için bir heyet göndermesini" istedi.

- "Gerçeklerin dünyadan saklanması için gazeteciler öldürülüyor"

Öte yandan Mizan İnsan Hakları Merkezi Müdürü İsam Yunus da "Burada yaşanan gerçeklerin dünyadan saklanması için gazeteciler öldürülüyor." dedi.

İsrail ordusunun savaş suçu işlediğinin altını çizen Yunus, vurulan Filistinlilerin vücutlarından dokuları ve kemikleri paramparça eden mermi ve silah parçalarının çıkarıldığını dolayısıyla kullanılan silahlar ve yol açtığı durumların mutlaka incelenmesi gerektiğini ifade etti.

Filistinli gazeteci Yasir Murteca(30), önceki gün Gazze sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nü takip ettiği sırada İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu vurularak şehit edilmişti.

Gösterilerin başladığı 30 Mart Cuma gününden bu yana 31 Filistinli şehit edildi, binlercesi yaralandı.

- "Büyük Dönüş Yürüyüşü"

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor. İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Filistinliler "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerine 6 hafta devam etmeyi planlıyor. Gösterilerin 6 hafta sürmesinin bir sebebi de bu tarihte ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklaması olarak gösteriliyor.

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