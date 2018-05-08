Gazze'deki UNRWA ofisleri bir günlüğüne kapatılıyor

Filistinli Mülteciler Ortak Komitesi, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'nun (UNRWA) Gazze Şeridi'nde bulunan 5 ofisini bir gün süreyle kapatma kararı aldıklarını duyurdu.

Komiteden yapılan yazılı açıklamada, UNRWA'nın Gazze Şeridi'ndeki 5 ofisinin 10 Mayıs Perşembe günü mesai saatleri süresince kapalı tutulacağı belirtildi.

UNRWA'dan "Filistinli mültecilere yönelik hizmetlerini durdurmaktan vazgeçmesi ve istihdam kapısını yeniden açmasının" talep edildiği açıklamada, bunun kuruma yönelik bir uyarı mesajı olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca UNRWA'nın içinde bulunduğu mali sorunların Gazze'deki hizmetlerini aksatmaması gerektiği vurgulanırken mültecilere yönelik gıda paketi yardımının da ileride yardım kuponları şekline dönüşmemesi uyarısında bulunuldu.

Yıllardır İsrail ablukası altında zor şartlarda yaşayan Gazze halkı için UNRWA'nın yardımları hayati önem taşıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararının ardından Washington yönetimi bu yılın başında yaptığı açıklamayla, UNRWA'ya verilecek 125 milyon dolarlık yardımın 65 milyon dolarlık bölümünün "tekrar gözden geçirilmek üzere" askıya alındığını bildirmişti.

ABD yönetiminin aldığı bu karar, UNRWA'yı büyük sıkıntıya soktu.

