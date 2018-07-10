İsrail güçleri, ablukayı kırmak için "Özgürlük Gemisi 2" ile Gazze Limanı'ndan yola çıkan gruba müdahale etti.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail deniz güçleri, Gazze Şeridi açıklarında ablukayı yaran 8 yolcunun olduğu bir tekneyi durdurdu." ifadelerini kullandı.

Tekneye müdahale sırasında istisnai başka bir gelişmenin yaşanmadığını dile getiren Adraee, incelemenin ardından teknenin İsrail'in Aşdod Limanı'na çekileceğini kaydetti.

Adraee, Gazze'ye deniz tarafından uygulanan ablukanın zorunlu ve hukuki olduğunu, uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler'in de bunu defalarca kabul ettiğini öne sürdü.

- Gazze'nin 12 mil açığında durduruldu

Öte yandan Gazze'deki Filistin Halk Heyeti'nden yapılan yazılı açıklamada "Özgürlük Gemisi 2" yolcularının hayatından İsrail'in sorumlu olduğu belirtildi.

Gazze Ablukasını Kırma Ulusal Hareketi Sözcüsü Bessam Munasıra da Gazze Limanı'nda düzenlediği basın toplantısında, Özgürlük Gemisi 2'nin İsrail Deniz Kuvvetleri tarafından 12 mil açıkta durdurulduğunu söyledi.