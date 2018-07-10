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Gazze'den açılan "Özgürlük Gemisi 2" İsrail tarafından durduruldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.07.2018 18:24 | Son Güncelleme

Gazze'den açılan "Özgürlük Gemisi 2" İsrail tarafından durduruldu

İsrail güçleri, ablukayı kırmak için "Özgürlük Gemisi 2" ile Gazze Limanı'ndan yola çıkan gruba müdahale etti.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail deniz güçleri, Gazze Şeridi açıklarında ablukayı yaran 8 yolcunun olduğu bir tekneyi durdurdu." ifadelerini kullandı.

Tekneye müdahale sırasında istisnai başka bir gelişmenin yaşanmadığını dile getiren Adraee, incelemenin ardından teknenin İsrail'in Aşdod Limanı'na çekileceğini kaydetti.

Adraee, Gazze'ye deniz tarafından uygulanan ablukanın zorunlu ve hukuki olduğunu, uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler'in de bunu defalarca kabul ettiğini öne sürdü.

- Gazze'nin 12 mil açığında durduruldu

Öte yandan Gazze'deki Filistin Halk Heyeti'nden yapılan yazılı açıklamada "Özgürlük Gemisi 2" yolcularının hayatından İsrail'in sorumlu olduğu belirtildi.

Gazze Ablukasını Kırma Ulusal Hareketi Sözcüsü Bessam Munasıra da Gazze Limanı'nda düzenlediği basın toplantısında, Özgürlük Gemisi 2'nin İsrail Deniz Kuvvetleri tarafından 12 mil açıkta durdurulduğunu söyledi.

Gazze'de abluka altında yaşayan bir grup Filistinli, "Özgürlük Gemisi 2" ile bu sabah Gazze Limanı'ndan denize açılarak ablukayı delmeyi amaçlıyordu. İsrail güçleri müdahale etmese teknenin Güney Kıbrıs limanına ulaşması planlanıyordu.

- İsrail 2006'dan bu yana Gazze'yi abluka altında tutuyor

Büyük Dönüş ve Kuşatmayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Komitesi'nin organize ettiği eylemler kapsamında, "Özgürlük Gemisi 1" de ablukanın denizden kırılması için 29 Mayıs'ta dünyaya açılmaya çalışmıştı.

Ancak İsrail Deniz Kuvvetleri, 12 mil açıldıktan sonra gemide bulunan 17 kişinin tümünü gözaltına almıştı. Geminin kaptanı Amudi dışındaki herkes aynı gün serbest bırakılmıştı.

İsrail, 2 milyona yakın Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni Hamas'ın 2006'daki seçimleri kazanmasından bu yana abluka altında tutuyor.

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"Özgürlük Gemisi 2" abluka Filistin Gazze

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