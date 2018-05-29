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Gazze'den İsrail'e havan saldırısı iddiası

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.05.2018 09:31 | Son Güncelleme

Gazze'den İsrail'e havan saldırısı iddiası

KUDÜS (AA) - Gazze Şeridi'nden sınırdaki çeşitli İsrail bölgelerine havan saldırısı düzenlendiği iddia edildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bu sabah Gazze'den İsrail'in birçok bölgesine 25 havan mermisiyle saldırıda bulunulduğunu, bunların çoğunun demir kubbe savunma sistemiyle engellendiğini belirtti.

Bir başka ordu kaynağından yapılan açıklamada ise toplu olarak fırlatılan 25 havan mermisinin dışında iki ayrı havanlı saldırının daha yapıldığı, bunların Askalan Bölge Meclisi'ne düştüğü öne sürüldü.

İsrail basınında yer alan haberlerde, bu sabah Gazze'den sınıra yakın bölgedeki birçok noktaya roketli saldırı gerçekleştirildiği bildirilmişti.

İsrail'e yönelik saldırı iddialarına ilişkin Filistin tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail'in son iki günde Gazze'deki Hamas ve İslami Cihad örgütlerine ait bazı merkezlere düzenlediği hava saldırıları sonucu 4 Filistinli şehit olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Gazze israil roket saldırısı

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