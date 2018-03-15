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Gazze'den "UNRWA" uyarısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.03.2018 14:59 | Son Güncelleme

Gazze'de düzenlenen oturma eyleminde onlarca Filistinli UNRWA'ya uluslararası finansal desteğin devam etmesini istedi

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na (UNRWA) finansal desteğin kesilmesine karşı çıkan Filistinliler yardımların sürmesi için gösteri düzenledi.

"UNRWA'ya Ulusal Destek Komitesi" tarafından Gazze'de düzenlenen oturma eylemine katılan onlarca Filistinli UNRWA'ya uluslararası finansal desteğin devam etmesini istedi.

Göstericiler, "UNRWA'dan el çekmek mültecileri toplumsal patlamaya sürükler", "Filistin davasının ümidi mültecilerdir" şeklinde pankartlar taşıdı.

Komite üyesi Ranya El-Levh AA muhabirine, "Bugün Roma'da UNRWA'ya destek amaçlı uluslararası konferans düzenlenecek. Konferansla eş zamanlı olarak oturma eylemi yapıyoruz." dedi.

Levh, "UNRWA 1948'den bu yana topraklarından çıkarılan Filistinli mültecilerin canlı şahididir." katılımcı devletlerden UNRWA'ya maddi destek sağlamalarını istedi.

Filistin Kurtuluş Demokratik Cephesi Siyasi Ofis Üyesi Talal Ebu Zarife, UNRWA'ya verilen desteğin kısıtlanmasının çekişme kapısının açılması anlamına geleceğini söyledi.

Roma'da bugün İsveç, Ürdün ve Mısır'ın öncülüğünde ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılımıyla UNRWA'ya destek amacıyla uluslararası bir konferans düzenlenecek.

- UNRWA krizinin nedeni

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen yıl aralık ayında Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını duyurmasının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, 16 Ocak'ta yaptığı açıklamada, UNRWA'ya verilecek 125 milyon dolarlık yardımın 65 milyon dolarlık bölümünün "tekrar gözden geçirilmek üzere" askıya alındığını bildirmişti.

- UNRWA nedir?

1948'de İsrail Devleti'nin kurulmasından sonra çıkan Arap-İsrail çatışmaları sırasında evlerini ve geçim kaynaklarını yitiren Filistinlilere yardım amacıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 9 Aralık 1949'da oluşturulan bir kuruluş olarak Filistinli mültecilere eğitim, sağlık, giyim ve gıda alanlarında yardım çalışmalarında bulunuyor.

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