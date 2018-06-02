HAN YUNUS (AA) - İsrail askerleri tarafından dün Gazze sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne destek olmak için gönüllü olarak görev yaparken şehit edilen 21 yaşındaki Filistinli hemşire Rezzan en-Neccar, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinin 10. haftasında Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin İsrail sınırında düzenlenen gösterilerde yaralanan Filistinlilerin yardımına koşarken İsrail keskin nişancılarının hedefi olan Neccar'ın Huzaa beldesinde düzenlenen cenaze törenine binlerce Filistinli katıldı.

Filistinlilerin "yardım meleği" olarak isimlendirdiği Neccar'ın naaşı, Han Yunus'taki Gazze Avrupa Hastanesi'den alınarak, ailesinin yaşadığı Gazze sınırının yakınında bulunan eve getirildi. Neccar'a karşı son görevlerini yerine getirmek için toplanan meslektaşları, ailesi ve sevenleri gözyaşlarına boğuldu.

Huzaa beldesindeki İbad er-Rahman Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Neccar'ın naaşı omuzlarda belde kabristanına taşındı. Cenazede sık sık İsrail aleyhine sloganlar atıldı.