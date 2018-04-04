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Gebze Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısı yapıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.04.2018 14:44 | Son Güncelleme

Gebze Belediyesi Nisan ayı meclis toplatısı, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in başkanlığında gerçekleşti.Gebze Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısı 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’nda bulunan Gebze Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Gebze Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısı yapıldı

Gebze Belediyesi Nisan ayı meclis toplatısı, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in başkanlığında gerçekleşti.
Gebze Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısı 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’nda bulunan Gebze Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. İhtisas komisyonlarına üye seçimlerinin gerçekleştirildiği toplantıda, 2017 yılı Başkanlık Faaliyet Raporu ile ilgili teklifi oy çokluğu ile kabul edildi. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in başkanlığında toplanan Nisan ayı meclis oturumu yoklama ve bir önceki aya ait karar özetlerinin oylanmasıyla başladı. Nisan ayı meclis oturumunda önerge ile gündeme dahil edilen maddelerle birlikte toplam 19 gündem maddesi tek tek görüşüldü.
Nisan ayı meclis toplantısında Belediye meclis encümen üyeliğine gizli oylama ile Mehmet Başaran, Sezer Ünlütürk ve Nazmiye Höbek seçildi. Yapılan seçimlerde Plan ve Bütçe Komisyonuna Ergün Kahraman, Sadık Güvenç, Musa Çınar, Ayhan Özek ve Yılmaz Bulut; İmar Komisyonuna Nilay Ayran, Tuba Şensoy, Metin Aksu, Cesur Kurtgöz, Serkan Davutoğlu; Hukuk Dilekçe Tetkik ve İsimlendirme Komisyonuna Ufuk Ekinci, Mehmet Gökhan Abanoz, Hüseyin Yılmaz, Mehmet Tüyyüz, Salih Işık; Çevre ve Sağlık Komisyonuna Mehtap Yılmazel, Oya Tunçel, Celal Çelikbilek, Mustafa Ok, Dile Tan; Kadın Erkek Eşitliği Komisyonuna Kerim Büyükgöz, Gülcan Külahlı, Burak Sarı, Şahin Özkan, Neşe Celep seçildi.
Gündem maddelerinin görüşülüp karar bağlanmasının ardından başkanlık divanına Başkan Vekili Hüseyin Yılmaz seçildi. Strateji ve Geliştirme Müdürlüğünün 2017 Yılı Başkanlık Faaliyet Raporu ile ilgili teklifi oy çokluğu ile kabul edildi. Gündem maddelerinin ardında Başkan Köşker meclis üyelerinin sorularını cevapladı. Toplantıda konuşan Başkan Köşker, “Alınan tüm kararlar Gebze’mizin iyiliği için alınmış kararlardır. Bu kararları almamızda bizlere destek olan meclis üyelerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Başarı hepimizin başarısıdır” dedi.

Gebze Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısı yapıldı

Gebze Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısı yapıldı

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