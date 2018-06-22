"Geçmiş Türkiye'de yaşananlar hikaye gibi"

İZMİR (AA) - MUSTAFA YILDIRIM - AK Parti'nin genç milletvekili adaylarından 20 yaşındaki Fatma Nur Gündüzpolat, büyüklerinden dinlediği "eski Türkiye"yi İzmir'deki genç seçmenlere anlatarak seçimlerde destek istiyor. İstanbul Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisi Gündüzpolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçüklüğünden beri ülkeye hizmet etme hayali olduğunu, Türkiye'nin başarı öyküsünde bir harf de olsa katkı koymak adına siyasete girdiğini anlattı. Siyasete girerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere sunduğu fırsatlardan cesaret aldığını dile getiren Gündüzpolat, "İzmir milletvekili adayı olarak siyasete girdiğimde genç arkadaşlarımdan, büyüklerimden ailemden ve çevremden hep çok güzel tepkiler aldım. Özellikle bu yaşta bu yola baş koymak, cesaret etmek ve özgüvenimden dolayı tebrikler alıyorum." diye konuştu. Milletvekili aday listelerinde isminin açıklanmasının ardından seçim çalışmalarına başladığını belirten Gündüzpolat, halkla kurduğu diyaloglarda genç olmanın avantajlarını kullandığını ifade etti.

Sahada olumlu tepkiler aldığını aktaran Gündüzpolat, şunları belirtti: "Sabah çıkıyoruz, evimize gece geç saatlerde giriyoruz. Genç arkadaşlarım öncelikle çok iyi karşılıyorlar. Beni görünce şaşıranlar oluyor. Sonrasında onlarla konuşuyorum, partimizi anlatıyorum. Büyüklerimiz beni görünce onlar daha çok şaşırıyorlar. Genç yaşta bir milletvekili adayını karşılarında görünce onların da desteklerini alıyoruz. Gençlerle karşılaştığımızda öncelikle kendimi tanıtıyorum, onlar da genç bir arkadaşlarını karşılarında milletvekili adayı olarak gördüklerinde şaşırıyorlar." Gündüzpolat, gençlere geçmiş Türkiye'yi anlattığını ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu: "Diyorum ki biz güçlü Türkiye'de rahat koşullar altında sorun yaratan değil, sorun çözen bir partinin iktidarıyla büyüdük. Ben hep büyüklerimden geçmişte neler yaşadığımızı dinliyorum. Onun üzerine araştırmalar yapıyorum. Türkiye'nin geçmişte neler yaşadığını onları da anlatılanlardan biliyorum. Genç arkadaşlarıma da hep bunları anlatıyorum. Hastane kuyruklarını, ilaç bulunamadığı dönemleri, ekmek kuyruklarında beklemeyi, ölülerin bile hastanelerde rehin kaldığı durumları anlatıyorum. Eğitim de ücretsiz kitapların sıralara gelmesini, bize sunulan fırsatları anlatıyorum. Gençlere en çok değer veren partinin AK Parti olduğunu ve gençlere hayallerini gerçekleştirme fırsatını veren partinin de AK Parti olduğunu aynı zamanda gencine en çok güvenen partinin de AK Parti olduğunu anlatıyorum. Böylelikle arkadaşlarım da bana hak veriyorlar. 'Söylediklerin çok mantıklı. Ben de ilk oyumu AK Parti'ye atacağım.' diyorlar."