Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Geleceğe yönelik de heybemiz dolu. Vizyonumuz, ideallerimiz, hayallerimiz, en önemlisi projelerimiz var." dedi.

AK Parti'nin dün Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) sunduğu 27. Dönem Milletvekilliği Aday Listesi'nde yeniden Antalya 1. sırada yer alan Bakan Çavuşoğlu, AK Parti Manavgat İlçe Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılış törenine katıldı.

Çavuşoğlu, dün belirlenen listelerden sonra ilk ziyaretlerini Manavgat'a yaptıklarını ve bunun ilçeye verdikleri önemin göstergesi olduğunu belirtti.

AK Parti Antalya milletvekili adaylarını tek tek tanıtan Çavuşoğlu, kentteki 6. üniversiteyi Manavgat'a kurmayı planladıklarını söyledi.

Çavuşoğlu, ayrıca ilçeye bir de vakıf üniversitesi kuracaklarını açıkladı.

- "Dengeleri çok iyi güden listemiz var"

AK Parti'nin kadına büyük önem verdiğini vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Antalya'da dengeleri çok iyi güden bir listemiz var. Özellikle Manavgat'ta çok çalışacağız. Bir ay kaldı. Bugün Manavgat'ta temel atma, açılış töreni yaptık, ama biz bugün buraya gelirken gönül rahatlığıyla geliyoruz. Başımız dik, alnımız açık çünkü Antalya'mıza ve Manavgat'ımıza büyük hizmetler yaptık. Gerek büyükşehir belediyemiz gerekse bütün kurumlarımız ve bakanlıklarımız. Biz milletvekilleriniz olarak da bunlara vesile olmaktan onur duyuyoruz. Manavgat ve Antalya'mız için projelerimiz var. Geçen seçimlerde ortaya koyduğumuz projeler var. Bunların bir kısmını gerçekleştirdik, bir kısmını gerçekleştiriyoruz, bir kısmı da proje halinde. Bunları da yürürlüğe koyacağız. Yani geleceğe yönelik de heybemiz dolu. Vizyonumuz, ideallerimiz, hayallerimiz, en önemlisi projelerimiz var. O yüzden gönül rahatlığıyla geliyoruz. Hele hele Manavgat'a çok daha gönül rahatlığıyla geliyoruz. Bir taraftan yaptığımız hizmetler bir taraftan da listede 5 Manavgatlı arkadaşımızın, kardeşimizin olmasıdır."