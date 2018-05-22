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"Geleceğe yönelik de heybemiz dolu"

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.05.2018 18:21 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: - "Geleceğe yönelik de heybemiz dolu. Vizyonumuz, ideallerimiz, hayallerimiz, en önemlisi projelerimiz var"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Geleceğe yönelik de heybemiz dolu. Vizyonumuz, ideallerimiz, hayallerimiz, en önemlisi projelerimiz var." dedi.

AK Parti'nin dün Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) sunduğu 27. Dönem Milletvekilliği Aday Listesi'nde yeniden Antalya 1. sırada yer alan Bakan Çavuşoğlu, AK Parti Manavgat İlçe Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılış törenine katıldı.

Çavuşoğlu, dün belirlenen listelerden sonra ilk ziyaretlerini Manavgat'a yaptıklarını ve bunun ilçeye verdikleri önemin göstergesi olduğunu belirtti.

AK Parti Antalya milletvekili adaylarını tek tek tanıtan Çavuşoğlu, kentteki 6. üniversiteyi Manavgat'a kurmayı planladıklarını söyledi.

Çavuşoğlu, ayrıca ilçeye bir de vakıf üniversitesi kuracaklarını açıkladı.

- "Dengeleri çok iyi güden listemiz var"

AK Parti'nin kadına büyük önem verdiğini vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Antalya'da dengeleri çok iyi güden bir listemiz var. Özellikle Manavgat'ta çok çalışacağız. Bir ay kaldı. Bugün Manavgat'ta temel atma, açılış töreni yaptık, ama biz bugün buraya gelirken gönül rahatlığıyla geliyoruz. Başımız dik, alnımız açık çünkü Antalya'mıza ve Manavgat'ımıza büyük hizmetler yaptık. Gerek büyükşehir belediyemiz gerekse bütün kurumlarımız ve bakanlıklarımız. Biz milletvekilleriniz olarak da bunlara vesile olmaktan onur duyuyoruz. Manavgat ve Antalya'mız için projelerimiz var. Geçen seçimlerde ortaya koyduğumuz projeler var. Bunların bir kısmını gerçekleştirdik, bir kısmını gerçekleştiriyoruz, bir kısmı da proje halinde. Bunları da yürürlüğe koyacağız. Yani geleceğe yönelik de heybemiz dolu. Vizyonumuz, ideallerimiz, hayallerimiz, en önemlisi projelerimiz var. O yüzden gönül rahatlığıyla geliyoruz. Hele hele Manavgat'a çok daha gönül rahatlığıyla geliyoruz. Bir taraftan yaptığımız hizmetler bir taraftan da listede 5 Manavgatlı arkadaşımızın, kardeşimizin olmasıdır."

- "Dünyanın gözü Türkiye'de"

Çavuşoğlu, bugüne kadar Manavgatlıların kendilerini yalnız bırakmadığını ve geçen seçimlerde ilçeden çok güçlü destek aldıklarını dile getirerek, teşekkür etti.

Yeni bir yola girdiklerine dikkati çeken Çavuşoğlu, ülkenin hedeflere ulaşabilmesi için daha güçlü olması gerektiğinin altını çizdi.

Mevlüt Çavuşoğlu, dünyanın gözünün Türkiye'de olduğunu vurgulayarak, 1,8 milyar Müslümanın Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesini istediğini dile getirdi.

Güçlerini milletten aldıklarını belirten Bakan Çavuşoğlu, "Uluslararası arenada önemli bir aktör olduğumuzu unutmayacağız. Sözümüz geçen bir ülkeyiz elhamdülillah. Kimse bizi yolumuzdan çeviremez." dedi.

Çavuşoğlu, daha sonra Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) üyeleriyle bir araya geldi.

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Anahtar Kelimeler:
ak parti Antalya Manavgat seçim koordinasyon merkezi

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