"Gelecek İçin Biz" Platformunda farklı ses

Sarıbal, "Her şeye rağmen henüz ayakları üzerinde duran, direnen, AKP ve saray rejimine karşı tek güç olan CHP'nin, ayrışmaya, dağılmaya, parçalanmaya değil dayanışmaya, birlikte mücadele etmeye ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

CHP'nin, biat kültürü partisi değil, kitle partisi olduğunu, değişik kitlelerden, yapılardan oluştuğuna değinen Sarıbal, hassasiyetlerin, koltuktan, yerel belediye başkanlarını belirlemekten daha önemli olduğunu aktardı.

Sarıbal, CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker ve eski CHP Milletvekili İlhan Cihaner'in başını çektiği, kendilerine "Gelecek İçin Biz" platformu olarak adlandıran platformunun yaptığı, olağanüstü kurultay çağrısını AA muhabirine değerlendirdi.

MELTEM ÖZTÜRK - Daha önce "Gelecek İçin Biz" Platformunda yer alan CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, olağanüstü kurultay konusunda platform ile ayrıştığını belirterek, "Partinin önceliği acil kongre değil." dedi.

Bu nedenle bir değişimin, olağanüstü, acil bir kongreyle değil yerel seçimlerden sonra, partinin kurulları, il, ilçe, PM, milletvekili gruplarının birlikte tartışmasından sonra olması gerektiğini belirten Sarıbal, "Gelecek İçin Biz Platformu'nun da buna benzer bir düşüncesi vardı. Bir anda İnce ile belirli görüşmeler mi yaptılar, fikirleri değişti. " diye konuştu.

Sarıbal, partinin hassasiyetlerini bilen, bu hassasiyetleri dengede tutmaya çalışan, tabandan gelen, Bursa gibi kozmopolit bir kentin milletvekili olduğuna işaret ederek, kongrenin bugün değil, kurulların ortak kararıyla, belirli bir süre sonra yapılması gerektiğini bildirdi.

Bunun için herkesin rızasının gerekli olduğunu dile getiren Sarıbal, işveren, işçi, emekli, köylü, esnafın umutsuz olduğu, üretimden vazgeçilmiş bir ülkede çok başka bir muhalefet sergilemeleri gerektiğini vurguladı.

Sarıbal, şunları kaydetti:

"Bir iç çatışmayı, tartışmayı, mücadeleyi ülkenin gündemine taşımayı doğru bulmuyorum. Gelecek için biz platformu ile ayrışıyorum. Bir partinin önceliği nedir sorusuna cevap vermek gerekiyor? Partinin önceliği belirlenen kabine ve ülkede olabilecek her türlü ekonomik, sosyal, siyasal kriz analizinin yapılması ve sahici siyaset üretmektir. Partinin önceliği acil kongre değil."

Platform ile hareket etmeye bundan sonra devam edip etmeyeceği sorusuna Sarıbal, "Bunu süreç belirleyecek. Ortaklaşacağımız konulara bağlı." karşılığını verdi.

