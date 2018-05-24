"Geleneksel irfan merkezleri ve cemevlerine hukuki statü tanınacak"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı AK Parti Seçim Beyannamesi'nde, "Cemevleri, eğitim sisteminde sağlıklı bilgilendirme, üniversitelerde araştırma ve uygulama merkezleri oluşturma gibi çeşitli konularda Alevi kanaat önderleri ile diyalog içinde demokratik uzlaşı temelinde gerekli adımları atacağız. Bu noktada, geleneksel irfan merkezleri ve cemevlerine hukuki statü tanıyacağız." ifadelerine yer verildi.

Beyannamede, "Güçlü Demokrasi" ana başlığı altında "Haklar ve Özgürlükler", "Din ve Devlet İlişkisi", "Katılımcılık ve Sivil Toplum", "Şeffaflık", "Güven Veren Adalet", "Güven İçinde Yaşama" alt başlıkları kullanıldı.

Buna göre, 24 Haziran seçimlerinden sonra demokratik standartlar daha da yükseltmeye devam edilecek.

"Haklar ve Özgürlükler" başlığı altında, haklar ve özgürlükler konusunda temel amacın, yaşı, cinsiyeti, sosyo-ekonomik şartları, etnik kimliği, mezhebi ve inancı ne olursa olsun herkesi bağrına basan, onları eşit vatandaşlık ile evrensel ilke ve değerler temelinde demokratik bir ortak yaşam bilincine ulaştıran bir anlayışı daha güçlü bir şekilde hayata geçirmek olduğu belirtildi.