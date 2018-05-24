"Geleneksel irfan merkezleri ve cemevlerine hukuki statü tanınacak"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı AK Parti Seçim Beyannamesi'nde, "Cemevleri, eğitim sisteminde sağlıklı bilgilendirme, üniversitelerde araştırma ve uygulama merkezleri oluşturma gibi çeşitli konularda Alevi kanaat önderleri ile diyalog içinde demokratik uzlaşı temelinde gerekli adımları atacağız. Bu noktada, geleneksel irfan merkezleri ve cemevlerine hukuki statü tanıyacağız." ifadelerine yer verildi.
Beyannamede, "Güçlü Demokrasi" ana başlığı altında "Haklar ve Özgürlükler", "Din ve Devlet İlişkisi", "Katılımcılık ve Sivil Toplum", "Şeffaflık", "Güven Veren Adalet", "Güven İçinde Yaşama" alt başlıkları kullanıldı.
Buna göre, 24 Haziran seçimlerinden sonra demokratik standartlar daha da yükseltmeye devam edilecek.
"Haklar ve Özgürlükler" başlığı altında, haklar ve özgürlükler konusunda temel amacın, yaşı, cinsiyeti, sosyo-ekonomik şartları, etnik kimliği, mezhebi ve inancı ne olursa olsun herkesi bağrına basan, onları eşit vatandaşlık ile evrensel ilke ve değerler temelinde demokratik bir ortak yaşam bilincine ulaştıran bir anlayışı daha güçlü bir şekilde hayata geçirmek olduğu belirtildi.
- "Eşit vatandaşlık anlayışını benimsiyoruz"
Beyannamede hak ve özgürlükler alanında AK Parti tarafından neler yapılacağına ilişkin şu bilgiler yer aldı:
"Haklar ve hürriyetler alanında geçmişte sağladığımız kazanımları kararlılıkla koruyacağız. Zihniyet dönüşümü ve etkin bir uygulamayla, farklılıklarımızı çatışma konusu değil zenginlik olarak gören anlayışımızı hayatın her alanında hakim kılacağız.
Kapsayıcı ve evrensel değerlere dayalı bir vatandaşlık anlayışı içerisinde, birliğimizi ve bütünlüğümüzü pekiştirmeyi sürdüreceğiz. Milletimizin temel değerlerinin yoğrulduğu tarihi yolculuktaki birlikteliğimizi ve eşit vatandaşlık anlayışını benimsiyoruz. Bu anlayışla, devletin, bütün toplumsal kesimlerle hakkaniyet ölçüsünde, eşitlik temelinde ve demokratik bir ilişki geliştirmesini sağlayacak; toplumsal zenginliğimizin tüm unsurlarını çoğulcu bir yaklaşımla kucaklamaya devam edeceğiz."
Topluma kimlik ve yaşam tarzı dayatılmasının karşısında olmaya devam edileceğinin altı çizilen beyannamede, vatandaşların özgür fertler olarak güven içinde yaşadığı, geleceğe umutla baktığı, birinci sınıf olarak kabul edildiği ve muamele gördüğü bir ortamı tesis edilmesinin sürdürüleceği kaydedildi.
- Cemevlerine hukuki statü
Beyannamede, "Cemevleri, eğitim sisteminde sağlıklı bilgilendirme, üniversitelerde araştırma ve uygulama merkezleri oluşturma gibi çeşitli konularda Alevi kanaat önderleri ile diyalog içinde demokratik uzlaşı temelinde gerekli adımları atacağız. Bu noktada, geleneksel irfan merkezleri ve cemevlerine hukuki statü tanıyacağız." ifadeleri kullanıldı.
Başta istihdam, iskan ve eğitim sorunları olmak üzere Roman vatandaşların sorunlarının çözümüne hız vererek her türlü ayrımcılık zeminini ortadan kaldırılacağı vurgulanan beyannamede, "Devletin siyasi, idari, yargısal ve ekonomik düzeninin temel hakları merkeze alacak şekilde düzenlenmesini sağlayacağız." bilgisi paylaşıldı.
- "OHAL'i, milli güvenliğin ve vatandaşların huzuru tam olarak tesis edilene dek sürdüreceğiz"
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunu daha etkin çalışır hale getirileceği belirtilen beyannamede, 3Y olarak da isimlendirilen yasaklar, yoksulluk ve yolsuzlukla mücadeleye devam edileceği vurgulandı.
- "OHAL, huzur tam olarak tesis edilene dek sürdüreceğiz"
OHAL'in 20 Temmuz 2016’da TBMM'de iç tüzüğe, anayasanın amir hükmüne uygun bir şekilde ilan edilmesinin ana muhalefeti rahatsız ettiği hatırlatılan beyannamede, "15 Temmuz gibi yarım asırlık dış destekli sinsi bir projenin sonucunda gerçekleştirilen hain darbe girişimi karşısında başlatmak zorunda kaldığımız OHAL uygulamasını vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerine zarar gelmeden milli güvenliğimizin ve vatandaşlarımızın huzuru tam olarak tesis edilene dek sürdüreceğiz. Bu güvenli ortam kurumlar içerisindeki çetelerin temizliğine hız verdiği gibi vatandaşlarımızın huzur ve özgürlüklerini güvenli bir ortamda yaşamalarını garanti altına almaktadır." ifadeleri kullanıldı.
- AK Parti teminat olmaya devam edecek
"Din ve Devlet İlişkisi" başlığı altında, AK Parti tarafından laikliğin, dini özgürlüklerin ve farklı hayat tarzlarının, hukuk devletinin teminatı altına alınması ve devletin bütün inanç gruplarına eşit mesafede durması olarak kabul edildiği vurgulandı.
Beyannamede, yeni dönemde de AK Parti'nin tüm inanç kesimlerinin hiçbir ayrımcılığa maruz kalmaksızın özgür bir şekilde inançlarının ve kimliklerinin gereğini yaşamalarının teminatı olmaya devam edeceği kaydedildi.
- "Katılımcı bir toplumsal yapının tesisi için çerçeve bir mevzuat"
"Katılımcılık ve Sivil Toplum" başlığı altında katılımcılığın her düzeyde daha kurumsal bir boyutta ele alınması, sivil toplum alanın sağlıklı işleyebilmesi için devletin düzenleyici rolünün güçlendirilmesi ve bu alanın daha aktif, daha şeffaf ve toplumsal anlamda daha hesap verilebilir kılınmasının hedeflendiği vurgulandı.
Daha katılımcı bir toplumsal yapının tesisi için çerçeve bir mevzuat hazırlanacağı belirtilen beyannamede, "Bütüncül ve demokratik bir yaklaşımla, sivil toplum kurumlarının hukuki statüleri, kurumsal yapıları, faaliyetleri, kamu kurumları ile ilişkileri, mali kaynakları gibi alanları düzenleyeceğiz. Yapılan düzenlemeler sivil alanı daraltıcı nitelikte olmayacak, sivil toplum kuruluşlarımızın daha şeffaf bir şekilde amaçlarını gerçekleştirmelerine imkan sağlayacaktır." ifadelerine yer verildi.
Beyannamede, şunlar kaydedildi:
"Çağdaş dünya ile bütünleşmiş güçlü bir sivil toplum oluşumuna katkıda bulunmak ve sivil topluma daha etkin hizmet sunmak amacıyla, kamudaki mevcut kurumsal yapılar güçlendirilecek, personel kapasitesi nitelik ve nicelik olarak artırılacaktır.
STK’ların ve kamunun karşılıklı rollerinin daha iyi anlaşılması için eğitim seminerleri ile STK’ların uluslararası değişim programları gerçekleştirmesini sağlayacağız.
Bürokrasiyi azaltacağız. Derneklerin tüm iş derneklerin tüm iş ve işlemlerini elektronik ortamda yapabilmelerine olanak sağlayacağız.
Şeffaf ve hesap verebilir kurumsal bir yapı oluşturmak üzere STK’lara yönelik kapasite geliştirici faaliyetlere ağırlık vereceğiz.
Derneklere yönelik 2023 vizyonu doğrultusunda sivil toplumun geliştirilmesi amacıyla mali destek programlarını genişleterek, etkin bir şekilde uygulanmasına devam edeceğiz.
Özel politika gerektiren gruplara ait derneklerin gelişme imkanlarını artıracağız. Güvenlik korucuları ile şehit ve gazi yakınları derneklerinin kapasitelerinin geliştirilmesi; engelliler, ailenin korunması, kadına ve çocuğa şiddet, gençler ve toplumun özel ilgiye muhtaç kesimlerine yönelik faaliyet gösteren STK'ların projelerinin desteklenmesi yönündeki çalışmalara ağırlık vereceğiz."
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