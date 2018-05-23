Başbakan Binali Yıldırım, "İktidara talip oluyorsan, doların geçici dalgalanmasından bir çıkarcılık yapmak vatanseverlik değildir. Vatanseverlik, ülkeye sahip çıkmaktır, ülkemiz üzerinde oyun oynamaya çalışanlara hep birlikte karşı koymaktır." dedi. Yıldırım, ATO Congresium'da düzenlenen Geleneksel MÜSİAD Ankara İftarı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dik durduğu, milletinin, bölgedeki halkların hukukunu koruduğu için bazı çevrelerde hazımsızlık olduğunu belirtti. Ekonomik gerçeklik bakımından gelişmiş ülkelerin daha önünde bir Türkiye'nin bulunduğunu ifade eden Yıldırım, Türkiye'nin dünyaya entegre olduğunu söyledi. Hiç kimsenin Türkiye'nin kapılarını dünyaya kapatmasını beklememesi gerektiğini vurgulayan Yıldırım, "Kambiyo sistemi değişecekmiş, sermayeye müdahale edilecekmiş. Akla ziyan dedikodular yayılıyor. Maalesef seçime giderken siyasi rakiplerimizin 'Dolar şu kadar oldu' diye neredeyse zil takıp oynamadıkları kaldı. Ballandıra ballandıra 'Daha da artacak' diyorlar. İktidara talip oluyorsan, doların geçici dalgalanmasından bir çıkarcılık yapmak vatanseverlik değildir. Vatanseverlik, ülkeye sahip çıkmaktır, ülkemiz üzerinde oyun oynamaya çalışanlara hep birlikte karşı koymaktır." diye konuştu.

Yıldırım, siyasette herkesin projelerini, vaatlerini vatandaşlara anlatacağını kaydetti. Vatandaşlara hayallerini anlatmadıklarını, "yaptıklarının yapacaklarının teminatı olduğunu" ifade ettiklerini söyleyen Yıldırım, vaktiyle kendilerini ölçüsüz vaat ile suçlayanların şimdi endazeyi kaçırdığını dile getirdi. "Dilin kemiği yok söylersin. 'Güneşi sağ elinize ayı da sol elinize vereceğim' dersin ama önemli olan alıcı var mı ona bakacaksın." diyen Yıldırım, 15 yıldır 12 seçim geçirdiklerini, millete hep doğruları söylediklerini aktardı. - "2018 ilk çeyrek büyümesi de yüzümüzü güldürecek" Her alanda insanların hayalini gerçeğe dönüştüren yatırımlar yaptıklarını, Türkiye'nin fevkalade önemli kazanımlar elde ettiğini belirten Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şimdi hedef Türkiye'nin bu kazanımlarını ortadan kaldırmak ama yağma yok. Karşınızdaki Recep Tayyip Erdoğan ve onun arkadaşları. Evelallah bugüne kadar nasıl püskürttükse bundan sonra da bu saldırıları püskürtürüz. Tedbirlerimizi alıyoruz, rahat olun. 10 Haziran'da 2018 büyümesi açıklanacak. Göreceksiniz 2018 ilk çeyrek büyümesi de yüzümüzü güldürecek. 2018'de, 2019'da büyümeye devam. Biz yüzde 5-6 büyümezsek gerçek anlamda hedeflediğimiz milli geliri, beklediğimiz ihracat hedeflerini gerçekleştiremeyiz. Bunun için üreterek, ihracatımızı artırarak büyümeye mecburuz. Turizmi daha da artırarak büyümeye mecburuz. Her bakımdan ülkemizin potansiyeli büyük. İmkanlarımız var. Hepsinin üstesinden geleceğiz."

Yıldırım, döviz kurundaki dalgalanmalara ilişkin, "Kurdaki hareketlilik konusu geçicidir, bir de konjonktüreldir." ifadesini kullandı. - "Merkez Bankası üzerine düşeni yaptı" Seçim ortamında Türkiye'deki piyasaları bozmaya yönelik teşebbüslerin olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Bunlar iç ve dış kaynaklı teşebbüslerdir. Oturup bekleyip, 'ne olursa olsun' diyecek halimiz mi var? Yok. Merkez Bankası üzerine düşeni yaptı, yapmaya devam edecek.Hükümet olarak üzerimizde düşeni yaptık, yapmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu. Vatandaşın, yatırımcının, iş aleminin işini kolaylaştırmak için gerekli düzenlemeleri yaptıklarını aktaran Yıldırım, vatandaşın işini kolaylaştırmayı, işini büyütmesine yardımcı olmayı amaçladıklarını ifade etti. - "Dedikodulara itibar etmeyin" Reel sektör olmadan bir ülkenin kalkınamayacağını söyleyen Yıldırım, şu değerlendirmede bulundu: "Enflasyonla kavgamız, mücadelemiz devam edecek. Para politikasıyla ilgili Merkez Bankası yetkilerini kullanmakta tereddüt etmeyecek. maliye politikasında bugüne kadar ki sıkı duruşumuzu bundan sonra da sürdüreceğiz. Harcayacağımız her kuruşun bir karşılığını oluşturuyoruz. Buna göre de kaynaklarımızı çeşitlendiriyoruz. İş aleminin, vatandaşlarımızın rahat olmasını istiyorum. Dedikodulara itibar etmeyin. Bizden duymadıkça söylenen her şey tamamen tezvirattır, yalandır, kötü niyetli çevrelerin ortaya attığı yalanlardır. Maalesef siyasette bir adım öne çıkmak adına geçmişte önemli görevlerde bulunmuş insanlar akla, izana uymayan birçok yalanı dolanı dışarıdaki yatırımcılara anlatıyor, Türkiye hakkında tereddütler oluşturmaya çalışıyor. Bunlar doğru şeyler değil. Bunları yapmanın ülkeye de bu siyaseti yapanlara da yararı yok."

- "Güçlü Meclis" Yıldırım, 24 Haziran seçimlerinin çok önemli olduğunu belirterek, bu seçimle ilk defa 94 yıllık siyasi yönetim sisteminin değiştirileceğine işaret etti. Bazılarının yeni sistemde Meclis'in çok güçsüz hale geleceğini iddia ettiğini dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti: "Bu sistem Meclisi de yürütmeyi de hükümeti de güçlendiriyor. Sistemin özelliği, Mecliste sadece milletvekilleri kanun teklifi verebilecek. Şimdi iktidar partisi milletvekilleri veya hükümetin istemediği bir şey Mecliste sonuçlanmaz. Siz bugüne kadar muhalefet partilerinin verdiği bir teklifin kanunlaştığını gördünüz mü? Ama bu sistemde Meclis bir bütün. Partilerin adı iktidar partisi, ana muhalefet partisi değil, milletvekilleri var. Milletvekilleri teklif verecekler. Tek istisnası bütçe kanunu yine hükümet tarafından sunulacak. Onun dışındaki bütün yasama faaliyetleri Meclis tarafından yapılacak. Meclis aynı zamanda yürütmeyi de denetleyecek. Denetleme yollarının hepsi açık. Bunlar da anayasada mevcut. Yürütmenin de artık kendi işini yapabilmesi için elinde araçları var. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi var. Bununla hem bakanlıkları dizayn edecek, onların yetkilerini, görevlerini tayin edecek, atamalarını yapacak. Yani mazeret olmayacak. Ülkenin bir kanun ihtiyacı varsa, kararnamelerle iş yürümüyorsa bunu da açık çağrı yapacak Meclise veya mensubu olduğu siyasi partiyi devreye sokarak böyle bir kanun geçmesini teklif edecek. Geçer geçmez, Meclisin işidir. Yeni dönemin adı güçlü Meclis, güçlü hükümet."