MERSİN (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Kürt kimliğini kullanarak vesayet oluşturmaya çalışanlar olduğunu belirterek, "Bakmayın siz o konuşanlara, sizlere ahkam kesenlere. Bakmayın size 'Özgürlük, barış' diyenlere. Sizlere barıştan özgürlükten bahsederler Amerikalıların karşısına çıktıkları zaman ellerini ayaklarını öperler, diz çökerler. Onun için aklımızı başımıza alalım. Gelin bir, beraber olalım." dedi. Elvan, çoğunlukla kente göçle gelen vatandaşların ikamet ettiği merkez Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi'ndeki seçim bürosu açılışında yaptığı konuşmada, mahalleye daha önceki ziyaretinde özellikle kadınların uyuşturucuyla mücadele konusunu dile getirdiğini anımsatarak, bu sorunla büyük bir başarıyla mücadele ettiklerini söyledi. Bir ziyaretinde de evlerin ruhsatı, elektriği, suyu olmadığının söylendiğini anlatan Elvan, "İmar barışı getirdik. Eğer evinizin ruhsatı, tapusu yoksa, diyelim ki hazine arazisine yaptınız evi. Sizin beyan ettiğiniz değer üzerinden başvurunuzu yapacaksınız, diyeceksiniz ki 'Benim evim kaçak, ruhsatı, tapusu yok.' Evinizin değerinin yüzde 3'ü kadar yani eviniz diyelim ki 50 bin liraysa bin 500 lira ceza ödeyeceksiniz size tapunuzu ve ruhsatınızı verecekler." dedi.

AK Parti'nin iktidara geldiği günden beri hep Kürtlerin yanında olduğunu vurgulayan Elvan, şöyle konuştu: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, son derece samimi, hiçbir kardeşimizin saçının bir telinin dahi incinmesini istemez. Onun için iktidara gelir gelmez ilk yaptığımız iş o dönemde OHAL'i kaldırmak oldu. O dönemde bizim vatandaşlarımızla teröristleri birbirinden ayırt etmeyen bir yaklaşım söz konusuydu. 15 Temmuz darbe girişimiyle bu ülkeyi bölmek parçalamak istediler. Ama sizler izin vermediniz. Siz 'demokrasi, özgürlük, bu ülkenin birliği bütünlüğü' dediniz." Elvan, teröristlerle, FETÖ'cülerle mücadele etmek için OHAL'i getirdiklerini, getirmiş oldukları OHAL'in vatandaşla teröristi birbirinden ayırdığını aktardı. - "Biz sizin için varız. Sizin için mücadele ediyoruz" AK Parti olarak Türkiye'yi bir vesayetten kurtardıklarının altını çizen Elvan, şöyle devam etti: "Kürt kimliğini kullanarak sizin üzerinizde vesayet oluşturmaya çalışıyorlar. O vesayete de Amerika'ya da 'Hayır' diyeceksiniz. Amerika'nın desteklediği o terör örgütlerine de 'Hayır' diyeceksiniz. Biz biriz beraberiz. Sizin 13-14 yaşındaki çocuğunuzu elinizden aldılar dağa kaldırdılar. Sesinizi çıkaramadınız, korktunuz. Çünkü 'Bizi de öldürürler, asarlar' diye korktunuz. Bir tarafta barış, özgürlük dediler. Diğer taraftan sizin çocuklarınızı dağa kaldırdılar, eline silah verdiler. Ama şimdi sizler huzur içerisindesiniz. Güneydoğu'daki kardeşlerimiz huzur içerisinde. Şimdi 13-14 yaşlarındaki çocuklarınız sizlerle iftara katılıyor mu? Evet. Bundan daha büyük bir mutluluk var mı? Yok. İşte bu memlekette, ülkede huzur, barış istiyorsak başkalarının uydusu olmayacağız. Özgürlük deyip emperyalistlerin peşinden koşmayacağız. Onların kulu, kölesi olmayacağız. Başka ülkelerin askeri elbiselerini giyip mücadele etmeyeceğiz. O teröristlere ve asla onun destekçilerine pirim vermeyeceğiz. Korkmayınız, cesur olunuz. Biz sizin için varız. Sizin için mücadele ediyoruz."