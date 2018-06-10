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"Gelir adaletsizliğini düzelteceğiz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.06.2018 19:12 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli: - "Gelir adaletsizliğini düzeltecek program, HDP'nin hakça dağıtım programıdır

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partilerinin, gelir adaletsizliğinin, HDP'nin hakça dağıtım programıyla mümkün olacağını söyledi.

Temelli, partisinin Bodrum ilçe teşkilatınca Yalıkavak Barış Caddesi'ndeki alanda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, asgari ücretin açlık sınırının altında olduğunu ifade etti.

Emekli maaşları ve sosyal yardım diye verilen her şeyin açlık sınırının altında olduğunu savunan Temelli, "Tüm bu gelir adaletsizliğini düzeltecek program, HDP'nin hakça dağıtım programıdır. Eğer bu ülkede gelir adaleti düzelirse, adaletli bir vergi sistemi olursa, işte o zaman bu ülkede eşitlikçi bir anlayışla bir yaşam var olabilir." dedi.

HDP'nin amacının böyle bir dünya kurmak olduğunu aktaran Temelli, halkı yeni yaşamı inşa etmeye çağırdıklarını kaydetti.

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bodrum HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli Muğla Sezai Temelli Yalıkavak

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