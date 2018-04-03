Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz’a yargı yolu açıldı

Gemlik Belediyesine ait 60 dönümlük arazinin yargı kararına rağmen usulsüz şekilde satıldığı gerekçesiyle Belediye Başkanı Refik Yılmaz’ın yargılanmasının yolu açıldı.

2012 yılında Gemlik Belediyesine ait Gemlik Serbest Bölge depolama alanlarının ortasında bulunan 60 dönümlük arazi 25 milyon liraya satılmıştı. Milliyetçi Hareket Partisi arazinin usulsüz şekilde satıldığı gerekçesiyle dava açmış, Bursa 2. Bölge İdare Mahkemesi satış iptali kararı vermişti. Belediye Başkanı Refik Yılmaz mahkeme kararına uymayınca, MHP Gemlik İlçe Başkanlığı tarafından Belediye Başkanı Yılmaz hakkında görevi kötüye kullandığı gerekçesiyle Gemlik Cumhuriyet Savcılığına şikayette bulunuldu. Yasal süreç için başsavcılık makamınca belediye başkanının soruşturulması için İçişleri Bakanlığından izin talep edildi ve sonuç alınamadı. Bunun üzerine Bakanlığın kararına karşı kanuni haklar kullanılarak kararların kaldırılması için Danıştay’a başvuran MHP’nin başvurusuna Danıştay 1. Dairesi İçişleri Bakanlığının soruşturmaya izin vermeme kararlarını doğru bulmayarak, Gemlik Belediye Başkanı’nın yargılanmasının yolunu açtı.

Yargı süreciyle ilgili bilgi veren MHP Bursa İl Başkanı Tevfik Topçu, "MHP Gemlik İlçe Teşkilatının 6 yıllık hukuk mücadelesi geçtiğimiz hafta itibariyle bir kez daha başarıyla sonuçlanmıştır ve görevini kötüye kullanarak kamunun menfaatine zarar veren Gemlik Belediye Başkanı’nın yargılanması yolu açılmıştır. Mülkiyeti Gemlik Belediyesine ait yaklaşık 60 dönümlük Gemlik Serbest Bölgesinde depolama alanlarının ortasında yer alan taşınmazların usule aykırı satışı 2012 yılında gerçekleştirilmişti. Yaklaşık 25 milyon liraya satılan arazinin 5393 sayılı belediye kanununun 18/E bendine aykırı olarak belediye meclisine getirilmeden ve belediye mülklerinin satışını düzenleyen 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 1’inci maddesi dikkate alınmadan İmar Kanununun 17’nci maddesince 60 bin metre kare olan araziyi atık parsel şeklinde değerlendirip komşu parsellere hisselendirip encümen kararı ile firmalara satılarak rekabet koşulları oluşturulmadı, sonuç olarak kişilere menfaat sağlanarak kamu zararı ortaya çıktı. Vatandaşa ne dediysek meclis toplantısında ne söylediysek aynı gerekçeleri mahkemeye sunduk. Haklılığımız tescillendi. Bursa 2. Bölge İdare Mahkemesi satış iptali kararı verdi. Gemlik Belediye Başkanı bu kararı uygulamadı ve karara karşı kanun yoluna başvurarak konuyu bir üst mahkemeye taşıdı. Ardından Danıştay 6. Dairesi Bursa 2. Bölge İdare Mahkemesi’nin kararını onadı ve satış iptali kararı kesinlik kazandı. Belediye Başkanı yargının kararını uygulamamaktaki ısrarını sürdürdü. Biz de yargı kararlarını uygulamayan belediye başkanı hakkında şikayette bulunduk. Bunun üzerine Danıştay 1. Dairesi İçişleri Bakanlığının soruşturmaya izin vermeme kararlarını doğru bulmayarak Gemlik Belediye Başkanı’nın yargılanmasının yolunu açtı" dedi.