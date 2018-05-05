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GENAR Müdürü Mustafa Şen: Politik uzay-zaman Erdoğan tarafından bükülmüştür

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.05.2018 10:21 | Son Güncelleme

GENAR Araştırma Şirketi Genel Müdürü Mustafa Şen'in CNN Türk yayınında sarf ettiği sözler sosyal medyada gündem oldu.

CNN Türk'teki tartışma programında, GENAR Araştırma Şirketi Genel Müdürü Mustafa Şen'in sözleri yankı uyandırdı.

Mustafa Şen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “siyasi başarısını” anlatırken, “Politik uzay zaman bükülmüştür, Recep Tayyip Erdoğan tarafından ve 24 Haziran 4 Mayıs’a getirilip seçim yapılmıştır” dedi. Şen'in bu sözleri sosyal medyada geniş yankı buldu.

Uzay-zamanın bükülmesi fizikçi Einstein’ın Genel Görelilik Kuramı’na göre ışığın, uzaydaki kütleçekim nedeniyle zamanda bükülerek yön değiştirmesine deniliyor.

ODA TV

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Anahtar Kelimeler:
mustafa şen Recep Tayyip Erdoğan politik uzay zaman

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
BABAMIN VASİYETİ; 1.Oğlum para sıfırlama hırsız olursun. 2.diplomasız makam sahibi olma sahtekar olursun. 3.seçimlerde muhalifler için kaset kullanma ahlaksız olursun. 4.mavi marmarayı gönderip 5 sene sonra giderken bana mı sordunuz deme,dönek olursun. 5.anayasayı ayaklar altına alıp mahkemelere emir verme,zalim olursun. 6.dhk ile milletin malını gaspetme gaspçı olursun. 7.iyi partiyi seçimlere sokmamak için düzenbazlık yapma,düzenbaz olursun...
Siz ne kullanıyorsunuz kullandığınız şeyi bilim teknoloji insanlık için kullanın bu millete devlete bir faydanız olsun.
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