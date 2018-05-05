GENAR Müdürü Mustafa Şen: Politik uzay-zaman Erdoğan tarafından bükülmüştür

CNN Türk'teki tartışma programında, GENAR Araştırma Şirketi Genel Müdürü Mustafa Şen'in sözleri yankı uyandırdı.
Mustafa Şen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “siyasi başarısını” anlatırken, “Politik uzay zaman bükülmüştür, Recep Tayyip Erdoğan tarafından ve 24 Haziran 4 Mayıs’a getirilip seçim yapılmıştır” dedi. Şen'in bu sözleri sosyal medyada geniş yankı buldu.
Uzay-zamanın bükülmesi fizikçi Einstein’ın Genel Görelilik Kuramı’na göre ışığın, uzaydaki kütleçekim nedeniyle zamanda bükülerek yön değiştirmesine deniliyor.
ODA TV
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