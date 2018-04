Genç İmam Hatipliler, Kılıçdaroğlu ziyaretini anlattı

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)- ANKARA'da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden Genç İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Muhammet Samet Akkaya, "Orada bulunmamızın ve bütün siyasi partileri ziyaret etmemizin tek sebebi, birlik ve beraberlik mesajı verebilmekti" dedi. Bu arada ziyarette Kılıçdaroğlu'nun Çorum'da İmam Hatip Lisesi'nde okuyan bir kız öğrencinin tüm eğitim masraflarını karşıladığını ve 'manevi kızım' dediği öğrenildi.

Genç İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Muhammet Samet Akkaya ve yönetimi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyareti dikkat çekti. Ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan Akkaya, o gün sadece CHP değil, AK Parti ve MHP'yi de ziyaret ettiklerini söyledi. CHP'den kendilerine davet geldiğini söyleyen Akkaya, "Sonuçta bizim dinimizde, inançlarımıza göre, birisi sizi davet ettiği zaman, davete icabet etmek sünnettir. Bizde davete icabet edilmesi gerektiğini düşünerek davete icabet ettik. Orada bulunmamızın ve bütün siyasi partileri ziyaret etmemizin tek sebebi, birlik ve beraberlik mesajı verebilmekti. Sonuçta bu ülkede tek bir parti yok, onlarca siyasi parti var ve CHP de Türkiye'nin bir siyasi partisi. Biz de bu mesajı vermek üzere AK Parti, MHP ve CHP ile görüştük. Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştük. Kendisi gayet sıcak bir tavırla karşıladı bizleri, Meclis'teki makamında misafir etti. 45 dakikalık bir görüşmemiz oldu ve görüşmenin ardından ayrıldık" dedi.

'BİZ KİMSENİN ARKA BAHÇESİ DEĞİLİZ'

"Her şeyden önemlisi imam hatiplerin bir siyasi partiye bağlı olmaması gerekiyor" diyen Akkaya, şöyle konuştu:

"Şöyle ki, imam hatiplerin bütün partilere seslenmesi, bütün partilere hitap etmesi gerekiyor. Sonuçta imam hatiplerde din adamları yetişiyor. Bu din adamları tek bir partiye göre cevaz verirse olmaz. Tek bir siyasi partiye hitap ederse olmaz. Sonuçta Türkiye'de birden çok parti mevcut. Genç İmam Hatipliler Derneği tüm siyasi partilere eşit mesafede yaklaşmaya çalışan bir dernek. Bu yüzden birlik ve beraberlik mesajlarını her defasında vurguluyor. Kesinlikle bir siyasi partiye bağlı değil. Biz her zaman şunu savunuyoruz. Biz hiç kimsenin arka, ön veya yan bahçesi değil aksine ana bahçesi olup herkesi verdiğimiz meyvelerden faydalandırmak için varız."

Kılıçdaroğlu'nun sıcak karşılaması karşısında şaşırdıklarını söyleyen Akkaya, "Çünkü böyle bir sıcak karşılama beklemiyorduk. Kendisine Atatürk'ün 1923 yılında Zağnos Paşa Camisi'nde okuduğu hutbeyi hediye ettik. O da bize Atatürk'ün Nutuk kitabını hediye etti. Kendisi sohbet esansında Çorum'da, manevi kızım dediği ve bütün eğitim masraflarını üstlendiği birisinden bahsetti. İmam Hatip'te okuduğunu söyledi. Tabi bizde buna çok şaşırdık" diye konuştu.

