Genç iş adamlarından Mersinli’ye ’hayırlı olsun’ ziyareti

Manisa Genç İşadamları Derneği (MAGİAD) Başkanı Ömer Geriter ve yönetim kurulu üyeleri, geçtiğimiz ay Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla gerçekleşen kongrede yeniden başkanlığa seçilen AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli’yi makamında ziyaret ederek, kendisine ve yönetim kuruluna başarılar diledi.

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan MAGİAD Başkanı Ömer Geriter, "Berk Mersinli, Manisalıların yakından tanıdığı bildiği ve sevdiği bir isim. Biz de kendisine ve yönetim kurulu üyelerine görevlerinde başarılar diliyoruz. Geçmiş dönemlerde kendisiyle birlikte çalışmalara imza attık. Bu yeni dönemde de birlikte yapabileceğimiz projelerimiz var. Oluşturulan ve Manisa’yı kucaklayan yeni yönetim kurulu listesinde MAGİAD ailemizden toplam 7 arkadaşımız bulunuyor. Bu durum bizi gururlandırmıştır. MAGİAD ailemizi gerek spor, gerek siyaset, gerekse ekonomi dallarında temsil eden bir çok arkadaşımız vardır. Başkan Berk Mersinli’ye önümüzdeki süreç içerisinde kolaylıklar diliyoruz" diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Mersinli ise "Manisa’nın her kesiminden arkadaşımızı bünyesinde bulunduran ve yaptığı işlerle adından sıkça söz ettiren MAGİAD derneğinin kıymetli başkanını ve yöneticilerini ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Projelerinize her zaman destek verdik. Önümüzdeki günlerde yapacak olduğunu projelere de her zaman destek vermeye hazırız. MAGİAD’ın şehirdeki önemini hepimiz biliyoruz. Bu kapsamda kendilerine başarılar diliyoruz" dedi.