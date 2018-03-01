HABER

Genç iş adamlarından Mersinli’ye ’hayırlı olsun’ ziyareti

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.03.2018 15:45 | Son Güncelleme

Manisa Genç İşadamları Derneği (MAGİAD) Başkanı Ömer Geriter ve yönetim kurulu üyeleri, geçtiğimiz ay Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla gerçekleşen kongrede yeniden başkanlığa seçilen AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli’yi makamında ziyaret ederek, kendisine ve yönetim kuruluna başarılar diledi.Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan MAGİAD Başkanı Ömer Geriter, "Berk Mersinli, Manisalıların yakından tanıdığı bildiği ve sevdiği bir isim.

Genç iş adamlarından Mersinli’ye ’hayırlı olsun’ ziyareti

Manisa Genç İşadamları Derneği (MAGİAD) Başkanı Ömer Geriter ve yönetim kurulu üyeleri, geçtiğimiz ay Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla gerçekleşen kongrede yeniden başkanlığa seçilen AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli’yi makamında ziyaret ederek, kendisine ve yönetim kuruluna başarılar diledi.
Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan MAGİAD Başkanı Ömer Geriter, "Berk Mersinli, Manisalıların yakından tanıdığı bildiği ve sevdiği bir isim. Biz de kendisine ve yönetim kurulu üyelerine görevlerinde başarılar diliyoruz. Geçmiş dönemlerde kendisiyle birlikte çalışmalara imza attık. Bu yeni dönemde de birlikte yapabileceğimiz projelerimiz var. Oluşturulan ve Manisa’yı kucaklayan yeni yönetim kurulu listesinde MAGİAD ailemizden toplam 7 arkadaşımız bulunuyor. Bu durum bizi gururlandırmıştır. MAGİAD ailemizi gerek spor, gerek siyaset, gerekse ekonomi dallarında temsil eden bir çok arkadaşımız vardır. Başkan Berk Mersinli’ye önümüzdeki süreç içerisinde kolaylıklar diliyoruz" diye konuştu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Mersinli ise "Manisa’nın her kesiminden arkadaşımızı bünyesinde bulunduran ve yaptığı işlerle adından sıkça söz ettiren MAGİAD derneğinin kıymetli başkanını ve yöneticilerini ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Projelerinize her zaman destek verdik. Önümüzdeki günlerde yapacak olduğunu projelere de her zaman destek vermeye hazırız. MAGİAD’ın şehirdeki önemini hepimiz biliyoruz. Bu kapsamda kendilerine başarılar diliyoruz" dedi.

Genç iş adamlarından Mersinli’ye ’hayırlı olsun’ ziyareti

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da seçim ittifakı istifası!

Ankara'da seçim ittifakı istifası!

Afrin'de son dakika gelişmesi! Çatışma çıktı: Şehit ve yaralılar var

Afrin'de son dakika gelişmesi! Çatışma çıktı: Şehit ve yaralılar var

Süleyman Soylu hakkında yeni iddia!

Süleyman Soylu hakkında yeni iddia!

Özel okulda 11 erkek öğrenciye cinsel istismar skandalı!

Özel okulda 11 erkek öğrenciye cinsel istismar skandalı!

Jet Sosyete bitiyor mu? Gülse Birsel'den ilginç açıklama

Jet Sosyete bitiyor mu? Gülse Birsel'den ilginç açıklama

Menbiç teröristlerden alınacak! ABD ile anlaşmaya varıldı

Menbiç teröristlerden alınacak! ABD ile anlaşmaya varıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Parti’de ilçe kongreleri hafta sonu tamamlanacak

AK Parti’de ilçe kongreleri hafta sonu tamamlanacak

Prof. Dr. Nadir Devlet: Putin 'çok güçlüyüm' mesajı verdi

Prof. Dr. Nadir Devlet: Putin 'çok güçlüyüm' mesajı verdi

Bosna Hersek, Bağımsızlık Günü’nü Kutluyor

Bosna Hersek, Bağımsızlık Günü’nü Kutluyor

Prof. Dr. Nadir Devlet: Putin 'çok güçlüyüm' mesajı verdi

Prof. Dr. Nadir Devlet: Putin 'çok güçlüyüm' mesajı verdi

Bodrum AK Parti ve MHP yönetiminin istişare toplantısı

Bodrum AK Parti ve MHP yönetiminin istişare toplantısı

Putin: "Rusya, ABD ve AB’nin birlikte bir gelecek inşa etmeleri gerekiyor"

Putin: "Rusya, ABD ve AB’nin birlikte bir gelecek inşa etmeleri gerekiyor"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.