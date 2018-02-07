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Genç MÜSİAD’dan siyasilerle iş birliği mesajı

POLİTİKA HABERLERİ | 07.02.2018 17:16 | Son Güncelleme

MÜSİAD Malatya Gençlik Kurulu Başkanı Barış Yılmaz, AK Parti Yeşilyurt Gençlik Kolları Başkanlığına yeni seçilen İsmail Caner Kaymaz’ı ziyaret etti.MÜSİAD Başkanı Barış Yılmaz, gençliğin sorunlarının çözümü noktasında siyasilerle her zaman işbirliği halinde olacaklarını belirterek, tüm kurum ve kuruluşlarla ortak çalışma yapmak istediklerini kaydetti.

Genç MÜSİAD’dan siyasilerle iş birliği mesajı

MÜSİAD Malatya Gençlik Kurulu Başkanı Barış Yılmaz, AK Parti Yeşilyurt Gençlik Kolları Başkanlığına yeni seçilen İsmail Caner Kaymaz’ı ziyaret etti.
MÜSİAD Başkanı Barış Yılmaz, gençliğin sorunlarının çözümü noktasında siyasilerle her zaman işbirliği halinde olacaklarını belirterek, tüm kurum ve kuruluşlarla ortak çalışma yapmak istediklerini kaydetti. AK Parti Yeşilyurt Gençlik Kolları Başkanlığına yeni seçilen İsmail Caner Kaymaz, MÜSİAD Malatya Gençlik Kurulu Başkanı Barış Yılmaz ve yönetimine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Genç MÜSİAD’dan siyasilerle iş birliği mesajı

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