HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

"Gençler oldukça milletimizin sırtı yere gelmeyecektir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.06.2018 21:43 | Son Güncelleme

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan: - "Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip ülkesiyiz. Gençler oldukça milletimizin sırtı yere gelmeyecektir. Türkiye'nin en büyük gücü siz kıymetli gençlerimizsiniz. Yolumuzdaki engelleri kaldırmak, sizleri daha güzel bir hayata hazırlamak da bizim en başta gelen görevimizdir" - "Geçmişte yurtlarda kalan kardeşlerimiz, 25-30 kişi aynı odada kalırdı. Şimdi son derece modern yurtlarda kalabiliyorsunuz. Geçmişte hastaneler hamam böceğinden, pislikten geçilmezdi. Hasta, hastanede yatmak istemezdi. Bugüne geldik, bugün dünyanın en modern, temiz hastanelerine sahibiz"

MERSİN (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip ülkesiyiz. Gençler oldukça milletimizin sırtı yere gelmeyecektir. Türkiye'nin en büyük gücü siz kıymetli gençlerimizsiniz. Yolumuzdaki engelleri kaldırmak, sizleri daha güzel bir hayata hazırlamak da bizim en başta gelen görevimizdir." dedi.

Elvan, kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Mersin'in Akdeniz Belediyesince yapımı tamamlanan 11 taziye evi, 8 spor tesisi, 14 yeni park ve bir kapalı semt pazarı olmak üzere 34 tesisin Özgürlük Mahallesi'ndeki toplu açılış törenine katıldı.

Elvan, yaptığı konuşmada, Akdeniz ilçesinde doğu ve güneydoğudan gelen vatandaşların yaşadığını söyledi.

Bir yıl önce de Özgürlük Mahallesi'ne geldiğini belirten Elvan, "Ben Özgürlük Mahallesi'ne gelmek istediğimde arkadaşlarımız dediler ki 'Efendim gitmeyin, riskli olur.' Aynen bu ifadeyi kullandılar, hiç unutmuyorum. Dedim ki 'Siz gelmeyin o zaman, ben gidiyorum.' Özgürlük Mahallemize geldim, muhtarımızın evinde çay, kahve içtik. Orada ne söz verdiysem her birini yaptık." diye konuştu.

Elvan, ilçeye ve Mersin'e yapılan yatırımları da anlattı.

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhittin Pamuk da göreve başladıklarından bugüne kadar insan odaklı, vatandaşlara hizmet etmeyi önceleyen, şeffaf ve israfa izin vermeyen yönetim anlayışıyla çalıştıklarını, bugüne kadar altyapı yatırımlarına 40 milyon lira harcadıklarını söyledi.

Elvan, Mersin Valisi Ali İhsan Su ve Pamuk, 34 tesisin açılışını gerçekleştirdi.

- "Türkiye'nin en büyük gücü siz kıymetli gençlerimizsiniz"

Elvan, daha sonra Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Tevfik Sırrı Gür Stadı'nda gençler için verilen iftara katıldı.

Elvan, yaptığı konuşmada, Atatürk'ün cumhuriyeti ve geleceği gençlere emanet ettiğini anımsattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da gençleri geleceğin garantisi olarak gördüğünü ifade eden Elvan, şöyle konuştu:

"Yine sizleri Türkiye'nin bekası olarak görüyor. Ülkemizin bekası sizin elinizde. İstiklal Marşı'nın yazıldığı zamanlarda sizin yaşlardaki gençlerimiz cephelerde şehit oldular. Allah'a şükür, bugünlere geldik. Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip ülkesiyiz. Sizler oldukça milletimizin sırtı yere gelmeyecektir. Türkiye'nin en büyük gücü siz kıymetli gençlerimizsiniz. Yolumuzdaki engelleri kaldırmak, sizleri daha güzel bir hayata hazırlamak da bizim en başta gelen görevimizdir. Bugün nasıl Türkiye'yi size göre belki yaşça büyükler yönetiyorsa yarın sizler yöneteceksiniz. İçinizden sanatçılar, spor adamları, devlet adamları, yöneticiler, valiler, milletvekilleri, bakanlar çıkacak. Mersin'in, Türkiye'nin, milletimizin geleceğine sizler sahip çıkacaksınız.

Tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak anlayışından taviz vermeden bu ülkenin huzur içinde olmasında, kalkınmasında, gelişmesinde, gelir düzeyinin artmasında, insanımızın barış içinde geleceğe hazırlanmasında, bayrağı sizler devralacaksınız."

Elvan, gençler olduğu sürece Türkiye'yi kimsenin tutamayacağını vurguladı.

Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine değinen Elvan, "2023'ü birlikte gerçekleştiriyoruz. 2053'ü ve 2071'i de sizler gerçekleştireceksiniz." dedi.

- "Geçmişte hastaneler hamam böceğinden, pislikten geçilmezdi"

Son 15-16 yılda çok önemli düzenlemeler gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Elvan, gençlerin birçoğunun bu düzenlemeleri bilmediklerini söyledi.

Elvan, gençlere kısaca o eski günleri hatırlatmak istediğini dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Geçmişte yurtlarda kalan kardeşlerimiz, 25-30 kişi aynı odada kalırdı. Şimdi son derece modern yurtlarda kalabiliyorsunuz. Geçmişte hastaneler hamam böceğinden, pislikten geçilmezdi. Hasta, hastanede yatmak istemezdi. Bugüne geldik, bugün dünyanın en modern, temiz hastanelerine sahibiz. Geçmişte kara tren vardı. Ankara'dan İstanbul'a 24 saatte giderdiniz. Şimdi 3,5 saatte yüksek hızlı trenle Ankara'dan İstanbul'a gidiyorsunuz. Mersinimize de hızlı tren geliyor. Konya'dan Karaman'a geldi. Şimdi Karaman'dan Mersin'e doğru iniyor. Yatırımlarımız yoğun bir şekilde devam ediyor.

Habur'a kadar da hızlı trenimiz devam edecek. Mersin'den Adana'ya, Adana'dan, Mardin Habur'a kadar hızlı tren hattımız uzayacak. Yine eskiden uçağa binmek lükstü. Sıradan bir insan, genç uçağa binecek, hayaldi bunlar. Sadece çok zengin olanlar ve gelir düzeyi yüksek olanlar binebiliyordu. Normal vatandaşımızın uçağa binmesi söz konusu değildi. Çok pahalıydı bizler için."

Elvan, başarılı sporculara kupa ve madalyalarla çeşitli hediyeler verdi.

PARTNERİşte Kıraç'ın çiftlik hayatı İşte Kıraç'ın çiftlik hayatı
Bakan Çavuşoğlu: Kandil'de teröristlerin tepesine bineceğiz (4)Bakan Çavuşoğlu: Kandil'de teröristlerin tepesine bineceğiz (4)
Işık: 300'ün üzerinde milletvekili çıkaracak noktaya geldikIşık: 300'ün üzerinde milletvekili çıkaracak noktaya geldik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kalkınma Bakanı Elvan Mersin

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri mitinginde müjdeyi verdi! Millet Kıraathanesi'nde her şey ücretsiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri mitinginde müjdeyi verdi! Millet Kıraathanesi'nde her şey ücretsiz!

Metropoll Araştırma şirketinden 24 Haziran erken seçimi için son anket sonuçları

Metropoll Araştırma şirketinden 24 Haziran erken seçimi için son anket sonuçları

Emekliler bayram ikramiyesi için ATM'lere koştu

Emekliler bayram ikramiyesi için ATM'lere koştu

Nur Yerlitaş: Şerefsizim olmadım

Nur Yerlitaş: Şerefsizim olmadım

İsrail-Gazze sınırından korkunç fotoğraflar! Yüzüne biber gazı isabet etti

İsrail-Gazze sınırından korkunç fotoğraflar! Yüzüne biber gazı isabet etti

Öğrenci affının şartları neler? Kimler okula geri dönebilecek? İşte 2018 öğrenci affının detayları

Öğrenci affının şartları neler? Kimler okula geri dönebilecek? İşte 2018 öğrenci affının detayları

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'dan tıp fakülteleri çıkışı: Kardeşim batırıyorsunuz bizi

Erdoğan'dan tıp fakülteleri çıkışı: Kardeşim batırıyorsunuz bizi

Başbakan Binali Yıldırım'ın Ağrı mitinginde dikkat çeken anlar: Tamam mı?

Başbakan Binali Yıldırım'ın Ağrı mitinginde dikkat çeken anlar: Tamam mı?

Bakanlıktaki 'Gülen'in iadesi' belgelerini inceleyen CHP'li Özgür Özel'den ilk açıklama! Muharrem İnce iddia etmişti

Bakanlıktaki 'Gülen'in iadesi' belgelerini inceleyen CHP'li Özgür Özel'den ilk açıklama! Muharrem İnce iddia etmişti

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Trabzonlu kadından Muharrem İnce'ye: Bisiklete niye bindin?

Trabzonlu kadından Muharrem İnce'ye: Bisiklete niye bindin?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meral Akşener kayınvalidesiyle arasında geçen hikayeyi anlattı

Meral Akşener kayınvalidesiyle arasında geçen hikayeyi anlattı

Cumhurbaşkanı'ndan Erdoğan Demirören için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı'ndan Erdoğan Demirören için taziye mesajı

24 Haziran seçim sonuçları son anket! AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç? Mahir Ünal açıkladı

24 Haziran seçim sonuçları son anket! AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç? Mahir Ünal açıkladı

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Man Adaları' tazminatı ödeyecek

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Man Adaları' tazminatı ödeyecek

Adalet Bakanı Gül'den Muharrem İnce'ye çağrı: İsmini açıklamak zorunda

Adalet Bakanı Gül'den Muharrem İnce'ye çağrı: İsmini açıklamak zorunda

CHP'li Özgür Özel'den 'telefonların dinlenmesi' açıklaması: Suç duyurusunda bulunduk

CHP'li Özgür Özel'den 'telefonların dinlenmesi' açıklaması: Suç duyurusunda bulunduk

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.