MERSİN (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip ülkesiyiz. Gençler oldukça milletimizin sırtı yere gelmeyecektir. Türkiye'nin en büyük gücü siz kıymetli gençlerimizsiniz. Yolumuzdaki engelleri kaldırmak, sizleri daha güzel bir hayata hazırlamak da bizim en başta gelen görevimizdir." dedi.

Elvan, kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Mersin'in Akdeniz Belediyesince yapımı tamamlanan 11 taziye evi, 8 spor tesisi, 14 yeni park ve bir kapalı semt pazarı olmak üzere 34 tesisin Özgürlük Mahallesi'ndeki toplu açılış törenine katıldı.

Elvan, yaptığı konuşmada, Akdeniz ilçesinde doğu ve güneydoğudan gelen vatandaşların yaşadığını söyledi.

Bir yıl önce de Özgürlük Mahallesi'ne geldiğini belirten Elvan, "Ben Özgürlük Mahallesi'ne gelmek istediğimde arkadaşlarımız dediler ki 'Efendim gitmeyin, riskli olur.' Aynen bu ifadeyi kullandılar, hiç unutmuyorum. Dedim ki 'Siz gelmeyin o zaman, ben gidiyorum.' Özgürlük Mahallemize geldim, muhtarımızın evinde çay, kahve içtik. Orada ne söz verdiysem her birini yaptık." diye konuştu.