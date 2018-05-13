"Gençlere yol açmanın doğru olacağı kanaatindeyim"

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, 24 Haziran seçimleri için milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunmadığını bildirerek, "Ama derlerse ki 'Sizin aday olmanız halinde AK Parti Karabük'te daha fazla oy alır, elimizde bu yönde veri var, o nedenle aday olmanızı istiyoruz.' Tabii ki bunu emir telakki ederim." dedi.

Safranbolu Muhtarlar Derneği 4. Olağan Genel Kurulu için Karabük'e gelen Şahin, gazetecilerin 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine ilişkin sorularını cevapladı.

Yeniden aday olmadığı hatırlatılan Şahin, "Ben uzun süredir siyasetin içerisindeyim. Şu an 6. dönem parlamentoda bulunuyorum. Milletim ve partim, bana birçok sorumluluklar yükledi. Bakanlık, Meclis başkanlığı, genel başkan yardımcılığı gibi. Tabii belirli bir yaşa geldikten, siyasette belirli bir noktaya ulaştıktan sonra arkadan gelecek olan gençlere, daha yetenekli kişilere yol açmanın doğru olacağı kanaatindeyim. O nedenle aday adaylığı başvurusunda bulunmadım." diye konuştu.