HABER

"Gençlere yol açmanın doğru olacağı kanaatindeyim"

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.05.2018 17:45 | Son Güncelleme

AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin: - "Milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunmadım. Ama derlerse ki, 'Sizin aday olmanız halinde AK Parti Karabük'te daha fazla oy alır, elimizde bu yönde veri var, o nedenle aday olmanızı istiyoruz.' Tabii ki bunu emir telakki ederim"

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, 24 Haziran seçimleri için milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunmadığını bildirerek, "Ama derlerse ki 'Sizin aday olmanız halinde AK Parti Karabük'te daha fazla oy alır, elimizde bu yönde veri var, o nedenle aday olmanızı istiyoruz.' Tabii ki bunu emir telakki ederim." dedi.

Safranbolu Muhtarlar Derneği 4. Olağan Genel Kurulu için Karabük'e gelen Şahin, gazetecilerin 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine ilişkin sorularını cevapladı.

Yeniden aday olmadığı hatırlatılan Şahin, "Ben uzun süredir siyasetin içerisindeyim. Şu an 6. dönem parlamentoda bulunuyorum. Milletim ve partim, bana birçok sorumluluklar yükledi. Bakanlık, Meclis başkanlığı, genel başkan yardımcılığı gibi. Tabii belirli bir yaşa geldikten, siyasette belirli bir noktaya ulaştıktan sonra arkadan gelecek olan gençlere, daha yetenekli kişilere yol açmanın doğru olacağı kanaatindeyim. O nedenle aday adaylığı başvurusunda bulunmadım." diye konuştu.

Bunun yeniden görev almayacağı anlamına gelmemesi gerektiğini vurgulayan Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu, şu demek değildir. Benimle ilgili partimin yetkili organları ve tabii ki genel başkanımın istediği tasarrufta bulunma hakkını ortadan kaldıran bir tavır değildir. Eğer bana ihtiyaç duyulursa, genel başkanım ve partimin yetkili organları hangi görevi tevdi ederse etsin, elimden geldiği kadar, bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da bu görevi yerine getirmeye çalışırım.

Milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunmadım. Tabii ki partimin yetkili organları, Karabük'te incelemelerini yapacak, anketler yapacaklardır. Ben aday adayı olmuş olan arkadaşlarımın Karabük'te AK Parti'yi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum. Temsil edecek bir liste çıkacağına inanıyorum. Ama derlerse ki, 'Sizin aday olmanız halinde AK Parti Karabük'te daha fazla oy alır, elimizde bu yönde veri var, o nedenle aday olmanızı istiyoruz.' Tabii ki bunu emir telakki ederim."

Herkes onu ararken tepkisi pes dedirtti!Herkes onu ararken tepkisi pes dedirtti!
70 üniversiteli berberi şikayet etti!70 üniversiteli berberi şikayet etti!
FETÖ'nün kritik ismi yakalandıFETÖ'nün kritik ismi yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Karabük Mehmet Ali Şahin Safranbolu Muhtarlar Derneği 4. Olağan Genel Kurulu

En Çok Okunan Haberler

Fatih Altaylı: Meral Akşener aradı, kahkahalar atarak...

Fatih Altaylı: Meral Akşener aradı, kahkahalar atarak...

Demirtaş'tan flaş Erdoğan açıklaması: Çekilmeye hazırlık yapıyor

Demirtaş'tan flaş Erdoğan açıklaması: Çekilmeye hazırlık yapıyor

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş

Emeklilere 1000 TL ikramiye ne zaman verilecek? Tarih belli oldu

Emeklilere 1000 TL ikramiye ne zaman verilecek? Tarih belli oldu

Emre Karayel: Demet Evgar'dan hoşlanmadım desem yalan olur!

Emre Karayel: Demet Evgar'dan hoşlanmadım desem yalan olur!

Otel sahibi çift otostop yaptı, içinde 500 bin lira bulunan bavulu unutunca...

Otel sahibi çift otostop yaptı, içinde 500 bin lira bulunan bavulu unutunca...

İlginizi Çekebilir

Fatih Altaylı: Meral Akşener aradı, kahkahalar atarak...

Fatih Altaylı: Meral Akşener aradı, kahkahalar atarak...

Bülent Arınç 'Tamam-devam' tartışmasında tarafını açıkladı

Bülent Arınç 'Tamam-devam' tartışmasında tarafını açıkladı

Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi

Muharrem İnce ile görüşen Erdoğan'ın oturduğu koltuk gündem oldu! İnce'den açıklama geldi

'Tamam' mesajlarına AK Parti'den ilk tepki

'Tamam' mesajlarına AK Parti'den ilk tepki

Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' açıklaması sosyal medyayı salladı

Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' açıklaması sosyal medyayı salladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Devlet Bahçeli'den yeni 'af' açıklaması! Erdoğan 'Böyle bir düşüncemiz yoktur' demişti

Devlet Bahçeli'den yeni 'af' açıklaması! Erdoğan 'Böyle bir düşüncemiz yoktur' demişti

Bahçeli'nin af önerisine CHP'den yanıt

Bahçeli'nin af önerisine CHP'den yanıt

Fatih Altaylı: Meral Akşener aradı, kahkahalar atarak...

Fatih Altaylı: Meral Akşener aradı, kahkahalar atarak...

Genel af çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Genel af çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması

Muharrem İnce'den Bahçeli'nin af önerisine yorum

Muharrem İnce'den Bahçeli'nin af önerisine yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan misafir öğrencilere müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan misafir öğrencilere müjde

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.