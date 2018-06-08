AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "24 Haziran seçimlerinde milli iradenin temsili belkide ilk kez bu kadar güçlü yansıyacak, çünkü geleceğimiz olan gençlerimiz sandıklara sahip çıkacak ve sandıkları patlatacak." dedi.

Karaaslan, Samsun Büyükşehir Belediyesi 15 Temmuz Şehitler Parkı ve Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda iftar programında gençlerle buluştu.

Burada gençlere seslenen Karaslan, AK Parti'nin yenilikçi parti olduğunu ve Türkiye'de 'olmaz denilen' herşeyi başardığına işaret etti.

AK Parti'nin kendine hayal koyduğu projeleri bile yaptığını vurgulayan Karaaslan, "Bu seçimde milyonlarca gencimiz ilk kez oy kullanacak. Gençlerimiz 24 Haziran'daki seçimde ilk kez Türkiye'nin kaderine karar verecek. Gençler, bu ülkenin daha demokratik daha özgür olması daha fazla gelişmesi için sandık başında iradesini ortaya koyacak. 24 Haziran seçimlerinde milli iradenin temsili belkide ilk kez bu kadar güçlü yansıyacak, çünkü geleceğimiz olan gençlerimiz sandıklara sahip çıkacak ve sandıkları patlatacak." ifadesini kullandı.