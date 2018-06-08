AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "24 Haziran seçimlerinde milli iradenin temsili belkide ilk kez bu kadar güçlü yansıyacak, çünkü geleceğimiz olan gençlerimiz sandıklara sahip çıkacak ve sandıkları patlatacak." dedi.
Karaaslan, Samsun Büyükşehir Belediyesi 15 Temmuz Şehitler Parkı ve Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda iftar programında gençlerle buluştu.
Burada gençlere seslenen Karaslan, AK Parti'nin yenilikçi parti olduğunu ve Türkiye'de 'olmaz denilen' herşeyi başardığına işaret etti.
AK Parti'nin kendine hayal koyduğu projeleri bile yaptığını vurgulayan Karaaslan, "Bu seçimde milyonlarca gencimiz ilk kez oy kullanacak. Gençlerimiz 24 Haziran'daki seçimde ilk kez Türkiye'nin kaderine karar verecek. Gençler, bu ülkenin daha demokratik daha özgür olması daha fazla gelişmesi için sandık başında iradesini ortaya koyacak. 24 Haziran seçimlerinde milli iradenin temsili belkide ilk kez bu kadar güçlü yansıyacak, çünkü geleceğimiz olan gençlerimiz sandıklara sahip çıkacak ve sandıkları patlatacak." ifadesini kullandı.
Karaaslan, son 16 yılda üniversite öğrencilerine ve gençlere yönelik bir çok projeler yapıldığını dile getirerek, şöyle devam etti:
"AK Parti ile Türkiye'nin her ilinde yeni üniversiteler açıldı, öğrenci yurtları koğuş sisteminden çıkarıldı, öğrenci bursları arttırıldı, seçilme yaşı 18'e düşürüldü. Bu aslında bizim gençlere nasıl değer verdiğimizin göstergesidir. İnşallah gençlerimizle ülkemizi 24 Haziran seçimlerinden başarı ile çıkaracağız. Ondan sonra daha güçlü ve daha büyük Türkiye perspektifinde yürüyeceğiz."
- "Teröre asla fırsat vermeyeceğiz"
Terörle hem yurt içinde hem de yurt dışında savaşmaya devam edeceklerine vurgu yapan Karaaslan, şunları kaydetti:
"Teröre asla fırsat vermeyeceğiz, bunlara artık 'dur' diyeceğiz. Elbette diyeceğiz, işte o yüzden bugün Kandil'deyiz, o yüzden Afrin'deyiz, sınırlarımızın içinde de ötesinde de kararlılıkla yürüyeceğiz. Bizler sadece günü kurtarmıyoruz, sadece gündelik hayatın parçası olan işleri yaparak günü kurtaramayız. Bizler bugün bu ülkenin içindeki bütün eşitsizliklere ve adaletsizliklere karşı koyarken aynı zamanda bu coğrafyanın içinde tek umudu Türkiye olan, Recep Tayyip Erdoğan olan milletlerin de yol arkadaşlarıyız."
Çiğdem Karaaslan, iftar programının ardından gençlerle "Samsunum1 Gemisi" ile Karadeniz turu attı.
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