"Gençlerle beraber Türkiye'yi yönetmek üzere siyaset yapıyoruz"

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "Gençlere telkinde bulunmak, dikte etmek, herhangi bir siyaseti dayatmak üzere değil, tam tersine genç arkadaşlarımızla kol kola girerek, bir masanın etrafında düşüncelerimizi paylaşarak, Türkiye'yi beraber yönetmek üzerine bir siyaset yapıyoruz." dedi.

Çelik, AK Parti Adana Gençlik Kolları tarafından kentteki bir balo salonunda düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, AK Parti'nin bir dünya markası haline geldiğini söyledi.

Dünyanın her tarafında AK Parti'ye gönül veren, AK Parti'nden ilham alan siyasi hareketler bulunduğunu ifade eden Çelik, "Dünyanın neresinde olursa olsun bir siyasi hareket ülkesinde demokrasiyi yerleştirmek istiyorsa, ülkesinin ekonomisinin büyütmek istiyorsa gelenek ve modernlik arasında doğru bağlantılar ve dengeler kurmak istiyorsa AK Parti'den ilham alıyor." diye konuştu.

Çelik, AK Parti'nin gençlik için genç ve dinamik bir yuva olduğunun da altını çizerek, şöyle devam etti:

"AK Parti, Türkiye ve dünyanın en büyük gençlik hareketidir. Dolayısıyla gençlerimizin idealleri, hayalleri, Türkiye'ye ve dünyaya ilişkin özlemleri en iyi AK Parti'de ifade edilir. Gençler adına Türkiye ve dünya için en genç ve dinamik siyaset en iyi AK Parti'de yapılır. AK Parti'nin gençlik kollarının, AK Parti'deki gençlerin, AK Parti'ye gönül veren genç kardeşlerimizin dünya üzerinde ve Türkiye'de kendi gençlik ve siyasi ideallerini gerçekleştirebileceği en anlamlı, güçlü ve en genç siyasi organizasyon AK Parti'dir. AK Parti yaş aldıkça gençleşen, koştukça tazelenen, engelleri aştıkça yeninde doğan, ilerledikçe gençleşen bir harekettir."