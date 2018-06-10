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"Gençlerle beraber Türkiye'yi yönetmek üzere siyaset yapıyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.06.2018 21:50 | Son Güncelleme

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik: - "Gençlere telkinde bulunmak, dikte etmek, herhangi bir siyaseti dayatmak üzere değil, tam tersine genç arkadaşlarımızla kol kola girerek, bir masanın etrafında düşüncelerimizi paylaşarak, Türkiye'yi beraber yönetmek üzerine bir siyaset yapıyoruz"

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "Gençlere telkinde bulunmak, dikte etmek, herhangi bir siyaseti dayatmak üzere değil, tam tersine genç arkadaşlarımızla kol kola girerek, bir masanın etrafında düşüncelerimizi paylaşarak, Türkiye'yi beraber yönetmek üzerine bir siyaset yapıyoruz." dedi.

Çelik, AK Parti Adana Gençlik Kolları tarafından kentteki bir balo salonunda düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, AK Parti'nin bir dünya markası haline geldiğini söyledi.

Dünyanın her tarafında AK Parti'ye gönül veren, AK Parti'nden ilham alan siyasi hareketler bulunduğunu ifade eden Çelik, "Dünyanın neresinde olursa olsun bir siyasi hareket ülkesinde demokrasiyi yerleştirmek istiyorsa, ülkesinin ekonomisinin büyütmek istiyorsa gelenek ve modernlik arasında doğru bağlantılar ve dengeler kurmak istiyorsa AK Parti'den ilham alıyor." diye konuştu.

Çelik, AK Parti'nin gençlik için genç ve dinamik bir yuva olduğunun da altını çizerek, şöyle devam etti:

"AK Parti, Türkiye ve dünyanın en büyük gençlik hareketidir. Dolayısıyla gençlerimizin idealleri, hayalleri, Türkiye'ye ve dünyaya ilişkin özlemleri en iyi AK Parti'de ifade edilir. Gençler adına Türkiye ve dünya için en genç ve dinamik siyaset en iyi AK Parti'de yapılır. AK Parti'nin gençlik kollarının, AK Parti'deki gençlerin, AK Parti'ye gönül veren genç kardeşlerimizin dünya üzerinde ve Türkiye'de kendi gençlik ve siyasi ideallerini gerçekleştirebileceği en anlamlı, güçlü ve en genç siyasi organizasyon AK Parti'dir. AK Parti yaş aldıkça gençleşen, koştukça tazelenen, engelleri aştıkça yeninde doğan, ilerledikçe gençleşen bir harekettir."

- "Gençlere dikte etmek üzere siyaset yapmıyoruz"

Bakan Çelik, kadrolarında bu kadar çok sayıda gençlerin yer almasının AK Parti'yi müstesna bir teşkilat yaptığını dile getirdi.

AK Parti'nin gençler için bir yuva görevinde olduğunu anlatan Çelik, şunları kaydetti:

"Bundan sonra da bu böyle devam edecektir. Nihayetinde bu bir bayrak yarışıdır. Bugün bu masalarda oturan kardeşlerimiz, yarın bu görevleri devralacaklar. Bu millet için, bu milletin birliği ve dirliği için, ülkemizin demokrasisini yükseltmek için, ülkemizi daha ileri noktalara taşımak için, 2023 ve 2053 idealine taşımak için yapacaklarımız konusunda en büyük güvencemiz bu salonu dolduran arkadaşlarımız ve Türkiye'deki onların arkadaşlarıdır. Bu şekilde yola devam edeceğiz. Türkiye'de gençlere bir şey dikte etmek üzerine bir siyaset yapmıyoruz. Genç arkadaşlarımızla kol kola beraber yürümek üzerine bir siyaset yapıyoruz. Gençlere telkinde bulunmak, dikte etmek, herhangi bir siyaseti dayatmak üzere değil, tam tersine genç arkadaşlarımızla kol kola girerek, bir masanın etrafında düşüncelerimizi paylaşarak Türkiye'yi beraber yönetmek üzerine bir siyaset yapıyoruz."

Çelik, seçimlere az bir zaman kaldığını anımsatarak, "Cumhurbaşkanımızı sandıklardan en güçlü çıkarmak için arkadaşlarımızın daha çok koşması, hep beraber daha çok koşmamız gerekiyor." diye konuştu.

İftara milletvekilleri, partililer ve davetliler katıldı.

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AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik AK Parti Adana Gençlik Kolları iftar

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