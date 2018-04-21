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"Gençliğin temsili için hep birlikte mücadele edeceğiz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.04.2018 17:28 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Sekreteri Şahin: - "Tam 9 hafta sonra yarın ülkemiz, ümmetimiz, milletimiz için çok önemli bir seçimi hep birlikte gerçekleştireceğiz. Genç arkadaşlarımızla birlikte hem sahada hem masada olacağız. Gençliğin AK Parti'de ve Türkiye'de temsili için hep birlikte mücadele edeceğiz" - "Öyle ümit ediyor ve inanıyorum ki 24 Haziran'dan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisinde çok daha fazla sayıda, çok daha genç arkadaşımız, aziz milletimizin ve genç kardeşlerimizin temsilcileri olarak parlamentoda yerlerini alacaklar, görev yapacaklar"

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Tam 9 hafta sonra yarın ülkemiz, ümmetimiz, milletimiz için çok önemli bir seçimi hep birlikte gerçekleştireceğiz. Genç arkadaşlarımızla birlikte hem sahada hem masada olacağız. Gençliğin AK Parti'de ve Türkiye'de temsili için hep birlikte mücadele edeceğiz." dedi.

Şahin, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Ankara Gençlik Kolları 5. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kongrenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmasında şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de acil şifalar dileyen Şahin, "Partimiz, bundan 16 yıl önce ülkemizi hak ettiği itibara kavuşturmak için milletimizin aklından, vicdanından, medeniyet tasavvurundan, gönlünden süzülerek kurulmuş bir partidir. AK Parti, ülkemizi dünya milletler ailesi içinde hak ettiği itibara kavuşturmak için kurulmuştur." şeklinde konuştu.

AK Parti'nin bir Anadolu hareketi, millet hareketi olduğunu vurgulayan Şahin, bugüne kadar gerçekleştirilen tüm hizmetleri aziz milletin desteğiyle yaptıklarını ve engelleri de milletin desteğiyle aştıklarını kaydetti.

Şahin, AK Parti'nin herhangi bir ideolojinin, bölgenin, etnik grubun ve zümrenin partisi olmadığına dikkati çekerek, "AK Parti, doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle 81 milyon vatandaşımızın partisidir. AK Parti, Türk'ün de Kürt'ün de Laz'ın da Çerkez'in de Roman'ın da Boşnak'ın da partisidir." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti'nin insanı merkeze alan hizmet odaklı siyasi anlayışın temsilcisi olduğunu dile getiren Şahin, "AK Parti, bir inançtır, idealdir, şuurdur, bilinçtir. AK Parti, binlerce yıllık bir dava çınarının günümüzdeki genç ve taze filizidir. AK Parti, haksız güçlülere karşı haklı güçsüzlerin yanında yer almayı kendisine şiar edinmiş bir partidir." ifadelerini kullandı.

- "AK Gençlik, AK Parti'nin vicdanıdır"

AK Parti Genel Sekreteri Şahin, AK Parti Ankara Gençlik Kolları'na mensup bulunmanın önemli olduğunu belirterek, "AK Gençlik, AK Parti'nin vicdanıdır, dinamosudur. AK Gençlik, AK Parti'de taşın altına elini en fazla koyan teşkilat demektir." görüşünü paylaştı.

AK Parti Ankara Gençlik Kolları'nın gece gündüz yürüttüğü çalışmalarla son 16 yılda çok büyük hizmetlere imza atıldığını anlatan Şahin, "Hangi alana bakarsak bakalım, ülkemizi fersah fersah ileriye taşıdık. Ekonomide, bilimde, sanayide, teknolojide, demokratikleşmede, insan haklarında ülkemizi bambaşka bir noktaya taşıdık ancak bu ülke için daha yapacak çok işimiz var. İnsanlık için daha yapacak çok işimiz var." şeklinde konuştu.

24 Haziran'da cumhurbaşkanlığı ile parlamento seçimlerinin birlikte yapılacağına işaret eden Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tam 9 hafta sonra yarın ülkemiz, ümmetimiz, milletimiz için çok önemli bir seçimi hep birlikte gerçekleştireceğiz. Sizlerle, genç arkadaşlarımızla birlikte hem sahada hem masada olacağız. Gençliğin AK Parti'de ve Türkiye'de temsili için hep birlikte mücadele edeceğiz."

- "AK Parti'nin gerçek anlamda siyaset yapıcıları oldular"

Türkiye'nin büyük bir zenginliği olan genç nüfusun, AK Parti'nin kurulmasından önce hep ihmal edildiğini, gençlerin, istikrarsızlığın, çatışmanın, kavganın unsuru görüldüğünü belirten Şahin, özellikle 60'lı, 70'li yıllarda "sağ-sol", "laik-İslamcı", "Alevi-Sünni" gibi kutuplaştırmaların bir kavga unsuru olarak gençliğe dayatıldığını dile getirdi.

Şahin, bu yılların bedelini gençlerin hayatlarıyla ödediklerine dikkati çekerek, AK Parti'nin kurulmasıyla birçok alanda olduğu gibi gençlik alanında da büyük bir devrim yaşandığını söyledi.

AK Parti'yle gençlerin, Türkiye'nin büyümesinin, kalkınmasının bir teminatı olarak görülmeye başlandığını anlatan Şahin, birçok partinin de bugün AK Parti'den örnek alarak gençlik ve kadın teşkilatlanmalarını istenilen noktaya getirdiklerini kaydetti.

Şahin, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bizim gençlik kolu başkanlarımız, bütün Türkiye'ye örnek olacak şekilde, görev aldıkları kademelerde o kademenin yönetim ve yürütme kurulu üyesi olarak teşkilatlarımızda görev aldı. Gençler, sadece sokakta, caddede bayrak asan değil, AK Parti'nin gerçek anlamda siyaset yapıcıları oldular. İnşallah bundan sonra bu hüviyetimizi daha da güçlendirerek devam ettireceğiz.

İktidara geldiğimizde milletvekili seçilme yaşı 30'du. Bunu önce 25'e indirdik ve geçtiğimiz yıl hayata geçen Anayasa değişikliğiyle birlikte 18'e indirdik. Öyle ümit ediyor ve inanıyorum ki 24 Haziran'dan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisinde çok daha fazla sayıda, çok daha genç arkadaşımız, aziz milletimizin ve genç kardeşlerimizin temsilcileri olarak parlamentoda yerlerini alacaklar, görev yapacaklar."

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