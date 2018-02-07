Gençlik kollarından Çelik’e ziyaret

Yeni göreve seçilen Yenişehir AK Parti Gençlik kolları yönetimi Belediye Başkanı Süleyman Çelik’i makamında ziyaret etti.
Ziyarette konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik, “Daha güçlü, daha dinamik ve daha enerjik bir kadro ile önümüzdeki hedeflere doğru, omuz omuza birlikte yürüyeceğimiz Yenişehir AK Parti Gençlik Kolları Başkanımız Muhammet Ayaz ve yönetim kurulu üyelerimize ziyaretlerinden dolayı teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim” diye konuştu.
İran devlet televizyonundan skandal Türkiye haberi: Kimyasal silah kullandılar
Teröristlerden Mehmetçik'e havanlı saldırı: 2'si ağır 10 asker yaralı
Kritik bölge teröristlerden temizlendi
Rusya'dan ABD'yi kızdıracak hamle
İstanbul'da aynı günde kan donduran iki olay
Polis kılığında dolandırıcılık kamerada!
Güzeller ordusu sınırdan geçti
Sahneye mayoyla çıkan güzel şarkıcı gözleri şaşı etti
CHP Parti Meclisi isim listesi belli oldu! O isim kura çekimiyle listeye girdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum