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Gençlik kollarından Çelik’e ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ | 07.02.2018 17:44 | Son Güncelleme

Yeni göreve seçilen Yenişehir AK Parti Gençlik kolları yönetimi Belediye Başkanı Süleyman Çelik’i makamında ziyaret etti.Ziyarette konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik, “Daha güçlü, daha dinamik ve daha enerjik bir kadro ile önümüzdeki hedeflere doğru, omuz omuza birlikte yürüyeceğimiz Yenişehir AK Parti Gençlik Kolları Başkanımız Muhammet Ayaz ve yönetim kurulu üyelerimize ziyaretlerinden dolayı teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim” diye konuştu.

Gençlik kollarından Çelik’e ziyaret

Yeni göreve seçilen Yenişehir AK Parti Gençlik kolları yönetimi Belediye Başkanı Süleyman Çelik’i makamında ziyaret etti.
Ziyarette konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik, “Daha güçlü, daha dinamik ve daha enerjik bir kadro ile önümüzdeki hedeflere doğru, omuz omuza birlikte yürüyeceğimiz Yenişehir AK Parti Gençlik Kolları Başkanımız Muhammet Ayaz ve yönetim kurulu üyelerimize ziyaretlerinden dolayı teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim” diye konuştu.

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