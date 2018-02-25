Gençlik ve Spor Bakanı Bak:

BALIKESİR (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Bizim Suriye'nin toprak bütünlüğüyle alakalı hiçbir düşüncemiz yok. Operasyon biter bitmez ordumuz ülkemize dönecek ama oyunlar oynanıyor." dedi.
Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'nu ziyaret eden Bak, daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçerek Başkan Hasan Demiraslan ile bir araya geldi. Bak, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasette gençlere çok güvenliğini belirtti.
Gençlik kollarından başlayarak siyasetin her kademesinde görev alan Erdoğan'ın siyasette gençlerin önünü açan bir lider olduğunu vurgulayan Bak, "Siyaset gençlerle çok daha renkli, kadın kollarımızla da çok güzel. Sayın Cumhurbaşkanımız siyasette bu değerleri hem gençleri hem de kadınları harmanlayarak onları siyasete davet ederek, onlarla beraber çalışarak şu anda önemli bir süreci götürmektedir. Siyaset bir iletişim gücü." diye konuştu.
Bakan Bak, genel ve yerel seçimlere kısa bir süre kaldığına işaret ederek, teşkilatların çok çalışmasını istedi. Bak, "Bu süreçte de aynı zamanda Afrin operasyonu yürütülüyor. Şu anda Afrin'de Mehmetçiklerimize başarılar diliyoruz. Allah onların ayağına taş değdirmesin. Rabbimiz ordumuzu muzaffer kılsın. Tabi kolay bir süreç değil, operasyonlar devam ediyor. Orada terör örgütlerine karşı yapılan bir operasyon. Bizim Suriye'nin toprak bütünlüğüyle alakalı hiçbir düşüncemiz yok. Operasyon biter bitmez ordumuz ülkemize dönecek ama oyunlar oynanıyor. Bu seçimler çok önemli. 2019 seçimleri çok çekişmeli, çok zor geçecek. Onun için de çok çalışmak gerekiyor." ifadesini kullandı.
Gençlerin önünü açma noktasında en son referandumda seçilme yaşının 25'ten 18'e indirildiğine değinen Bak, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Daha önce 30'du. 30'dan 25'e de indiren yine AK Parti'dir. Dolayısıyla bu durum Cumhurbaşkanımızın siyasette gençlere ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Ben de bunun örneklerinden biriyim. Ben de genç yaştan beri siyasette yer alıyorum. Biz de buralara kadar geldik. Hepsi AK Parti içinde Sayın Cumhurbaşkanımızın gençlere güvenmesi neticesinde ortaya çıkan bir durum. Ülkemizin gençlerine güveniyoruz. Başarılı gençlerimiz var, daha da iyi olacak. Bugün gençler ülkenin gelişmesi için çok önemli rol oynuyorlar. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak şanslıyız. Gençliği ve sporu çok iyi anlayan Cumhurbaşkanımızla beraber çalışıyoruz. Kendisi Türkiye'de spor tesisleri yapılmasından gençlere yönelik bütün projelere destek veriyor. Siyasette de gençleri destekliyor, önlerini açıyor. Dolasıyla bu da önemli bir işaret."
- "Ülkemizin başarısız olmasını isteyenler harıl harıl çalışıyorlar"
Bak, 2019 seçimlerinin çok önemli olduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu önemi defalarca tekrarladığını belirterek, şunları kaydetti:
"Bu başka bir seçime benzeyen bir seçim değil. Bütün düşmanlar ve ülkemizin başarısız olmasını isteyenler, tökezlemesini isteyenler harıl harıl çalışıyorlar. Ama biz bütün bunlara rağmen milletimizin desteğiyle 15 yıldır AK Parti olarak iktidardayız ve devam ediyoruz. Bu Afrin operasyonunda da vatandaşlarımızın, annelerin desteğini görüyorsunuz. Sokaktaki çocukların, yaşlı insanların Mehmetçiklere olan desteğini görüyorsunuz. En son gördünüz Afrin'de bir köyde cuma namazı kılan Mehmetçikleri. Böyle bir ordu, böyle bir inanç, böyle bir iman ve oraya mazlumlar için gidiyor. Ülkesine saldıracak o teröristleri yok etmek için gidiyor. Bu operasyona gidecek özel harekat polislerini seçerken soruyorlar. Kim gitmek istiyor? Hepsi gitmek istiyor. Seçerken kurayla seçiyorlar. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir ordu, polis ve güvenlik gücü yok. Böyle bir inanmışlık yok. Kendini vatanı, milleti için feda etmeye hazır olan böyle bir millet yok. O yüzden biz milletimize güveniyoruz. Bu milletin kahraman çocuklarına güveniyoruz."
Bakan Bak'a, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Melih Ecertaş eşlik etti.
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