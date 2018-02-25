Gençlik ve Spor Bakanı Bak:

BALIKESİR (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Bizim Suriye'nin toprak bütünlüğüyle alakalı hiçbir düşüncemiz yok. Operasyon biter bitmez ordumuz ülkemize dönecek ama oyunlar oynanıyor." dedi.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'nu ziyaret eden Bak, daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçerek Başkan Hasan Demiraslan ile bir araya geldi. Bak, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasette gençlere çok güvenliğini belirtti.

Gençlik kollarından başlayarak siyasetin her kademesinde görev alan Erdoğan'ın siyasette gençlerin önünü açan bir lider olduğunu vurgulayan Bak, "Siyaset gençlerle çok daha renkli, kadın kollarımızla da çok güzel. Sayın Cumhurbaşkanımız siyasette bu değerleri hem gençleri hem de kadınları harmanlayarak onları siyasete davet ederek, onlarla beraber çalışarak şu anda önemli bir süreci götürmektedir. Siyaset bir iletişim gücü." diye konuştu.

Bakan Bak, genel ve yerel seçimlere kısa bir süre kaldığına işaret ederek, teşkilatların çok çalışmasını istedi. Bak, "Bu süreçte de aynı zamanda Afrin operasyonu yürütülüyor. Şu anda Afrin'de Mehmetçiklerimize başarılar diliyoruz. Allah onların ayağına taş değdirmesin. Rabbimiz ordumuzu muzaffer kılsın. Tabi kolay bir süreç değil, operasyonlar devam ediyor. Orada terör örgütlerine karşı yapılan bir operasyon. Bizim Suriye'nin toprak bütünlüğüyle alakalı hiçbir düşüncemiz yok. Operasyon biter bitmez ordumuz ülkemize dönecek ama oyunlar oynanıyor. Bu seçimler çok önemli. 2019 seçimleri çok çekişmeli, çok zor geçecek. Onun için de çok çalışmak gerekiyor." ifadesini kullandı.