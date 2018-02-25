Gençlik ve Spor Bakanı Bak:

BALIKESİR (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili "Birileri bağırıyor, rahatsız oluyor. Niye rahatsız oluyorsunuz? Dostlarımız, müttefiklerimiz bize destek olmuyor. Biz kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz." dedi. Bak, partisinin Avlu Balıkesir Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen "İl 5. Gençlik Kolları Olağan Kongresi"nde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasette gençlerin önünü açtığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasetin her kademesinde görev yaparak bugünlere geldiğini anlatan Bak, "Siyasette usta. Birileri gibi manşetlerle, kasetlerle gelmedi. Milletle birebir çalışarak geldi. O yüzden bazıları diyor ki 'Biz şuyuz, buyuz.' Çırağı bile olamazsınız, usta çünkü büyük usta." diye konuştu. - "En iyisini yapın" AK Parti için gençlik kollarının çok önemli olduğunu anlatan Bak, kendisinin de gençlik kollarından bugünlere geldiğini, geçmişte bayrak astığını, afiş dağıttığını anlattı. Bak, salondaki gençlere şu tavsiyelerde bulundu:

"Ne iş yapıyorsanız yapın en iyisini yapın. En iyisini yapmak için çaba gösterin. En iyisini bilin, en iyisini yapın. Kendinizi iyi geliştirin. Çevrenizdeki insanlarla çok iyi diyaloğa girin. Yaşlılara, yoksullara saygı duyun, destek verin. Topluma ve çevrenize örnek olun. Çok önemli çünkü sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bizim en önemli konumuz, uyuşturucu ile bağımlılıkla mücadele; internet bağımlılığı olsun, içki olsun, uyuşturucu olsun. Toplumumuzun genleriyle uğraşılmasına, etki edilmesine müsaade etmememiz lazım. O yüzden çevrenizdeki gençleri kucaklayın, onları yönlendirin, şefkat elinizi uzatın. İnternet sizin esiriniz olsun, siz onu kullanın. İstediğiniz gibi yönlendirin ama siz onun esiri olmayın. Siz onun kölesi olmayın. Asla beynimizi kiraya vermeyelim. Birilerinin sizi kullanmasına izin vermeyin. Sorgulayın, sorun, araştırın. Bunlar çok önemli." -"Böyle bir ordu nerede var?" Afrin'e yönelik harekatta hedeflerinin sınırlardaki yuvalanmış terör örgütlerini yok etmek olduğunu vurgulayan Bak, Birleşmiş Milletlerin (BM) 51. maddesine göre Türkiye'nin bu sınırları koruma hakkı bulunduğuna işaret etti.

Bak, operasyonun başarıyla yürüdüğünü ve adım adım ilerlediğini belirterek, şunları kaydetti: "Birileri bağırıyor, rahatsız oluyor. Niye rahatsız oluyorsunuz? Dostlarımız, müttefiklerimiz bize destek olmuyor. Biz kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz. Orada o teröristleri ortadan kaldırmak için operasyon devam ediyor. Şahit oldunuz, Cumhurbaşkanımız da söyledi, ordumuz cuma namazı kılıyor Afrin'e yakın bir köyde. Tabloya bakın, böyle bir ordu nerede var? İmanlı, vatanını seven böyle bir ordu nerede var? O Mehmetçiklerimizle, aslan parçalarıyla gurur duyuyoruz. Özel harekatçıları Afrin'e operasyona götürmek için soruyorlar; 'Gönüllü kim, gönüllü olmak isteyen var mı?' diye. Hepsi gönüllü hepsi. Ne yapıyorlar? Kura çekiyorlar. Böyle bir millet, böyle bir asker, polis, hangi ülkede var? Böyle bir orduya kim sahip?" 15 Temmuz darbe girişiminde içlerinde hainlerin ortaya çıktığını ve temizlendiğini söyleyen Bak, milletin de meydanlara çıktığını ve tanklara ''dur'' dediğini anımsattı. O sıralar kendisinin NATO Parlamenterler Asamblesi Dış İlişkiler Komisyonunda delegasyon başkanı olduğunu hatırlatan Bak, şöyle devam etti: